歷20年嘉市北棟大樓終決標 54億打造新地標

嘉義市北棟大樓新建工程歷經近20年規畫與多次流標，5月9日終於順利決標，決標經費54億餘元。簽約後即展開約1年的設計工作，預定明年底前開工、2030年底完工。完工後將與現有南棟大樓合為完整市政園區。

北棟大樓自2005年南棟完工後即啟動規畫，歷經物價上漲、預算調整、設計變更與@@@建築師@@@解約、物價再次上漲及多次流標等挑戰。在現行營造業缺工缺料，及眾多科學園區、社會住宅等建案影響下，每坪造價大幅提升，嘉義市府除內政部原補助經費外，再向交通部爭取地下停車場部分補助經費，導入統包制度簡化流程，採設計與施工同步進行，提高興建效率。

本案由嘉義市政府主辦，台灣世曦工程顧問公司擔任專案管理暨監造單位，統包團隊由永青營造公司領銜，並結合佰鴻工業公司、誼昌空調工程公司與知名建築設計單位劉培森建築師事務所共同承攬，建築師導入「市民之森」設計理念，融合嘉義「木都」意象，強調綠建築、智慧建築與人本空間規劃，盼成為市政服務與城市美學兼具的現代化地標。

嘉義市市民中心（北棟大樓）規畫為地下2層，地上13層之多功能辦公大樓，地下停車場共提供625席汽車與517席機車車位，並與南棟大樓地下停車場連結。