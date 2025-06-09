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台南鬧區首次熱氣球光雕秀、無人機展演 憑住宿發票享優惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「2025台南熱氣球派對」將於6月21日至22日，在市政府永華市政中心旁的西側廣場及西拉雅廣場登場，市府今辦記者會宣傳。記者鄭惠仁／攝影
「2025台南熱氣球派對」將於6月21日至22日，在市政府永華市政中心旁的西側廣場及西拉雅廣場登場，市府今辦記者會宣傳。記者鄭惠仁／攝影

「2025台南熱氣球派對」將於6月21日至22日，在台南市政府永華市政中心旁的西側廣場及西拉雅廣場登場，今天舉行宣傳記者會，活動包含熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色市集。由於21日晚間首度在台南人口聚集鬧區登場、結合「熱氣球光雕秀」與「無人機展演」的華麗演出，精彩可期。

市長黃偉哲表示，隨著夏季腳步到來，許多民眾早已迫不及待地規畫屬於自己的夏日行程。台南不僅有香甜可口的夏季水果、琳瑯滿目的道地美食，今年市府旁廣場還將化身為熱鬧繽紛的熱氣球嘉年華會場，大家不只能欣賞絢麗的熱氣球光雕秀，還有結合創意與科技的無人機燈光展演，在燈火閃耀中，一覽台南夜色之美，享受一場視覺與心靈的雙重饗宴。

觀旅局指出，今年熱氣球活動最大亮點為結合熱氣球光雕秀與無人機展演，並首度台日跨國合作，由台灣希望創新公司與日本Drone Show Japan,Inc.（DSJ）共同設計演出。展演內容由日本DSJ引進日本圓谷製作旗下的IP《超人力霸王》，由台灣代理商野獸國授權，透過無人機燈光秀在台南夜空中呈現經典英雄角色。此外，也將結合台南觀光吉祥物「魚頭君」與在地景點，帶來震撼的夜間視覺盛宴。

除了精彩的無人機表演，活動兩天每日上午與下午各有一場熱氣球繫留體驗。相較於以往多在郊區舉辦，此次結合城市地景的體驗相當難得，參加民眾可從高空俯瞰台南風貌。每場次將提供3顆熱氣球、共約120人搭乘名額，採現場報名，每人收費500元。

為鼓勵住宿台南，現場憑今年4至6月任選2晚以上的住宿發票或收據，即可優先購買繫留體驗券（每人限購2張，每場限量20名）。活動也與台南69家旅宿、伴手禮與觀光工廠合作，民眾可憑活動電子文宣至合作店家消費可享優惠，內容依各店公告為準。

觀旅局提醒，熱氣球繫留體驗將依現場狀況及氣候條件調整人數，如遇現場風速、雨勢過大或氣溫過高等影響飛行安全情形，將取消飛行，已購票民眾可持搭乘券至活動服務台申請退費。

另為配合光雕秀及無人機展演，6月21日當天自下午2時起將提供免費接駁車服務，往返台南火車站與活動會場(南島路)更多活動詳情，請持續注意台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團。

活動專屬頁面https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/7256

黃偉哲 熱氣球嘉年華 日本 台南 住宿

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