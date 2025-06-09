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台南全台首學課程博覽會倡科技整合 學習跨時空引領新一波教育思潮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南「全台首學課程博覽會」今年邁入第七年，活動的核心主軸為「未來學」，11日在大台南會展中心登場。記者鄭惠仁／翻攝
台南「全台首學課程博覽會」今年邁入第七年，活動的核心主軸為「未來學」，11日在大台南會展中心登場。記者鄭惠仁／翻攝

台南「全台首學課程博覽會」今年邁入第七年，活動的核心主軸為「未來學」，11日將在大台南會展中心登場，有「2025數位融入課中差異化教學論壇」、「真人圖書館」、「線上圖書館」、「實作工作坊」等專業增能活動，南市教育局邀請全國教育夥伴與行政領導人一同參與，共同見證未來的美好教育風景。

市長黃偉哲表示，全台首學課程博覽會每一屆都能創新突破，每一場均吸引全國注目，每一次專業激盪均能讓參與者蓄積能量再前行，不僅引領風潮，並且引發對教育現場更多美好想像，而這些美好想像進而轉為教育局制訂政策的驅進動力。

教育局長鄭新輝說，本屆課程博覽會大膽嘗試，結合數位科技，透過多元化的教學實踐活動，分享「差異化教學」、「數位創新」與「未來教科書」的理念於教育現場的實踐。參與對象除了全國關心教育的工作者及教育行政領導人外，也廣邀各領域與教育工作密切合作的跨域人才，包含各縣市5G智慧學習學校推動計畫代表、5G新科技學習示範學校計畫代表、智慧教育師培聯盟成員等，均充分顯示這屆課程博覽會仍持續尋求跨域對話、跨界交流的各種可能。

今年的課程博覽會於6月11日在大台南會展中心舉行，先由「數位融入課中差異化教學實作工作坊」揭開序幕，針對目前教學現場使用量最多的因材網、均一、酷英（Cool English）、學習吧等4種線上學習平台，由亮點教師分享與交流。中午則有12場的「真人圖書館」，透過實踐者擔任「真人書」，分享教學經驗、策略與案例、遇到的挑戰與解決方案，藉由實體交流更能激盪精采火花。

重頭戲「數位融入課中差異化教學論壇」於下午登場，邀請台中教育大學校長郭伯臣、均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯參與論壇，並請前親子天下總主筆賓靜蓀擔任主持人，相信能讓所有參與者對於數位融入與差異化教學實踐更有共鳴，進而激發實踐力。

另全台首學課程博覽會已於5月12日起陸續在多所國中小辦理「說課月」，預計將辦理57場的公開備觀議課。各項活動及論壇直播連結均公告於官方網站上（https://eduexpo.tn.edu.tw/2025/Index）。

黃偉哲 鄭新輝 網站 直播 教育局 圖書館 台南

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