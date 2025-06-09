麻豆新樓首例成功心房顫動電燒 中風再腎梗男重獲新生

台南麻豆新樓醫院今天發表近日該院首例心房顫動電氣燒灼術成功案例，幫助64歲呂先生解決長期不明原因中風及腎臟栓塞問題，恢復穩定心律，重獲新生。呂先生也由家屬陪同到場見證感謝。

院方表示，原本呂先生僅有高血壓病史，平日藥物控制良好、身體狀況穩定。不料一日清晨醒來卻發現右手不靈活、口水不自主流出，緊急就醫後診斷為輕微腦中風，所幸病灶不大，經住院治療與復健後順利出院。

然而3個月後他再度因右側腰腹劇痛就醫，確診為腎臟動脈栓塞。此時心電圖終於顯現真正病因：心房顫動。原來兩次栓塞事件都是心律不整致血栓形成，隨血流阻塞腦部與腎臟。

麻豆新樓醫院心臟暨電生理專科醫師陳昭佑表示，心房顫動為常見心律不整，若未妥善治療，將使中風與器官栓塞風險高出一般人五倍。研究顯示，在診斷初期一年內積極控制心律，可顯著降低高達35%的再中風風險。

他說，呂先生接受抗凝血藥物及藥物調整治療後，心律仍無法穩定，即便嘗試電擊復律仍反覆發作，最終決定接受心房顫動電氣燒灼術，術後心律穩定，大幅降低再發栓塞風險。

陳昭佑指出，心房顫動多源自左心房肺靜脈異常放電，電燒術透過導管阻斷異常訊號，是目前控制心房顫動的有效方式。藥物控制成功率僅約四成，電燒術成功率則達兩倍以上。