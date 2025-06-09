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影／許秀年睽違12年雲林再登場 與唐美雲、王金櫻重現夢幻陣容

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今公布下半年藝文表演節目，包括果陀劇場、優人神鼓、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團、昇平五洲園、唐美雲歌仔戲團都將登場演出。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今公布下半年藝文表演節目，包括果陀劇場、優人神鼓、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團、昇平五洲園、唐美雲歌仔戲團都將登場演出。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府今公布下半年藝文表演節目，包括果陀劇場、優人神鼓、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團、昇平五洲園、唐美雲歌仔戲團都將登場演出，雲林麥寮出身的歌仔戲名伶「永遠的娘子」許秀年更是睽違12年再度回到雲林，將在唐美雲歌仔戲團的「天鵝宴」節目中與唐美雲、小咪、王金櫻同台演出，精彩可期。

唐美雲歌仔戲團國寶級名伶許秀年老師、優人神鼓節目製作林沛儀、果陀劇場行銷部總監游正民、舞鈴劇場藝術總監劉樂群、代理加拿大表演團隊Ombres Folles的利澤國際文化營運長金崇慧、豐泰文教基金會副執行長歐秋惠、福德巧新社會福利慈善基金會執行長黃冠昌、鈺齊國際慈善公益基金會副總經理林怡妙等人今天共同為「藝在雲林 心有共鳴」表演藝術節目聯合宣傳。

許秀年將於8月30日下午2時30分唐美雲歌仔戲團在雲林表演廳演出的「天鵝宴」節目登場，距離上一次她在雲林演出已是12年前，她表示，能夠再次回到故鄉演出既高興又感動。戲迷都很關心她接下來的演出計畫，她表示，將會在年底唐美雲歌仔戲團的大型公演登台，只要體力許可，她會一直演下去。

許秀年將與唐美雲、小咪、王金櫻在「天鵝宴」中同台演出，堪稱歌仔戲界的夢幻陣容。她表示，該劇是宮廷大戲，劇情詼諧逗趣，保證讓觀眾意猶未盡，回家後想到劇情會忍不住笑出來，期待雲林鄉親來看戲。

雲林縣長張麗善表示，她感謝在地企業持續贊助，對表演藝術大力支持，今年下半年度雲林藝文表演節目非常精彩，包括果陀劇團、優人神鼓、唐美雲歌仔戲團、天馬戲創作戲團等，都將在雲林表演廳公演，另外，雲林在地的劇團太日樂集及許多布袋戲團都將有精彩節目上場，歡迎鄉親一起共享藝文的美好。

文化觀光處長陳璧君表示，今年截至5月，雲林表演廳演出節目與文化體驗進館等節目，累計入館人數達1萬8700人次，23場演出節目中，售票節目平均上座率達55%，索票、免票節目則達60.32%，今除公布表演廳亮點節目、表演團隊駐館、傑出演藝團隊團隊授證、企業贊助表揚，縣府也啟動雲菁人才培育「布袋戲旗艦計畫」，全力展現表演藝術基礎與創新能量。

歌仔戲名伶「永遠的娘子」許秀年將於8月30日下午2時30分唐美雲歌仔戲團在雲林表演廳演出的「天鵝宴」節目登場，距離上一次她在雲林演出已是12年前，她表示，能夠再次回到故鄉演出既高興又感動。記者陳雅玲／攝影
歌仔戲名伶「永遠的娘子」許秀年將於8月30日下午2時30分唐美雲歌仔戲團在雲林表演廳演出的「天鵝宴」節目登場，距離上一次她在雲林演出已是12年前，她表示，能夠再次回到故鄉演出既高興又感動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今公布下半年藝文表演節目，包括果陀劇場、優人神鼓、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團、昇平五洲園、唐美雲歌仔戲團都將登場演出。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今公布下半年藝文表演節目，包括果陀劇場、優人神鼓、舞鈴劇場、天馬戲創作劇團、昇平五洲園、唐美雲歌仔戲團都將登場演出。記者陳雅玲／攝影
歌仔戲名伶「永遠的娘子」許秀年（左）將於8月30日下午2時30分唐美雲歌仔戲團在雲林表演廳演出的「天鵝宴」節目登場，距離上一次她在雲林演出已是12年前，她表示，能夠再次回到故鄉演出既高興又感動，感謝縣長張麗善（右）讓她有機會回故鄉演出。記者陳雅玲／攝影
歌仔戲名伶「永遠的娘子」許秀年（左）將於8月30日下午2時30分唐美雲歌仔戲團在雲林表演廳演出的「天鵝宴」節目登場，距離上一次她在雲林演出已是12年前，她表示，能夠再次回到故鄉演出既高興又感動，感謝縣長張麗善（右）讓她有機會回故鄉演出。記者陳雅玲／攝影

麥寮 雲林 藝術節 歌仔戲 布袋戲 國寶 唐美雲

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