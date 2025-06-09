南市一左轉專用車道設置後車禍頻傳 交通局：已取消並檢討

台南市永康區中正北路上月間發生騎機車老翁擦撞貨櫃車死亡車禍，市議員陳秋萍今在市議會總質詢，質疑致命錯誤，政策殺人？南市府交通局表示，死亡車禍發生後會勘，已決議先取消機車左轉專用車道設置。

陳秋萍今在施政總質詢時，指永康區中正北路的機慢車左轉專用車道，是在去年被提議增設，交通等相關單位在同年7月評估後，認為空間不足，沒有同意增設，但8月間又突然決定設置，可是設置後，車禍事件頻傳，統計劃設前4個月車禍3件，但增設後到今年4月已11件，加上上月的死亡車禍共12件。

交通局表示，永康區中正北路與正北一路口，5月7日發生死亡車禍，相關標線是否設計不當疑義問題，因該路段屬台1線省道範圍，標誌、標線由公路局新化工務段負責，市府交通局協助號誌維護及管理。該路口因上午尖峰由中正北路經正北一路口左轉機車量龐大，經地方反映會勘後，新化工務段先採放大機車待轉區空間措施，但實施後效果有限。

南市議員去年7月提案請相關單位研議改善，交通局依程序轉請新化工務段評估，但依照現況道路布設設及路肩剩餘空間等評估，已無空間再增設機車左轉車道，因此，交通局依該評估結果回復議員提案。後同年8月再次接獲地方議員提出反映，新化工務段經評估後提出以調整既有車道空間方式增設機車左轉專用車道，交通局後續配合代辦號誌設置及調整號控。

交通局指出，去年11月車道調整後，比對前後肇事件數確實增加，改善前5個月3件、改善後5個月11件，因上月發生死亡車禍，會勘後已決議先取消機車左轉專用車道設置，針對該路口左轉需求衍生問題，公路總局新化工務段將再研議實施時段性禁止左轉，或評估利用兩側公有地增設附加左轉車道方式改善，並分析肇事原因一併優化相關交通設施。