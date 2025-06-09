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鄰長無給職傳達政令辛苦 雲林莿桐補助訂報、自強活動再送自行車
全國各地鄰長皆為無給職，但卻肩負政令宣導、發放各項宣傳單及選舉公報等重要工作，為協助鄰長推動行政工作，雲林縣莿桐鄉公所自籌經費，除補助鄰長每月訂報、年度自強活動，添購自行車供鄰長傳達政令使用，今交付新車給310位鄰長，盼在為民服務之際，也能兼顧安全。
莿桐鄉共有14村310位鄰長，鄉長廖秋蓉表示，鄰長主要工作為協助村長及配合公所各項事務，舉凡政令推行、民意反映、發放各項宣傳單、選舉公報、通知單等，皆有賴鄰長協助，工作辛勞且重要，是政策推展不可或缺的角色。
莿桐鄉公所為慰勉鄰長熱忱服務，每年自籌經費補助鄰長每月300元訂報費、年度自強活動每人1500元，每名鄰長並配有一輛自行車供傳達政令使用，考量鄰長自行車因使用率高，易損壞故障，公所籌措經費購置新自行車，作為鄰長傳達政令使用，今交付新車。
廖秋蓉表示，先前有多位鄰長反應舊車體跨點太高，不易騎乘，新車採購低跨點且寬版座墊的自行車，並配備有置物籃、警示鈴及LED警示燈等設備，盼鄰長為民服務之際，也能兼顧安全。
雲林縣府民政處表示，鄰長職務為無給職，由村里長進行推薦遴聘，各鄉鎮市公所自行編列經費慰勉鄰長。斗六市公所除補助訂閱報紙費用、一年補助500元為民服務作業用品費及600元文康活動費用，虎尾鎮公所除報費，每年補助文康活動費2000元、為民服務費禮券1000元。
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