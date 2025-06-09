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北海道YOSAKOI索朗祭滿滿台南味 黃偉哲登前導車宣傳府城魅力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
YOSAKOI索朗祭是北海道夏季最盛大的活動之一，台南市長黃偉哲登上前導車宣傳。圖／台南市政府提供
YOSAKOI索朗祭是北海道夏季最盛大的活動之一，台南市長黃偉哲登上前導車宣傳。圖／台南市政府提供

YOSAKOI索朗祭是北海道夏季最盛大的活動之一，每年都吸引約200萬人次眾參與，台南市政府繼去年與台南應用科大共赴祭典宣傳台南，獲得良好回響，今年再聯手出擊，市長黃偉哲登上表演前導車介紹台南，南應大學生則整齊活力演出，獲得喝采。

南市府表示，為吸引國際觀光客來台南，在札幌最具指標性的大通公園地區刊登以台南四時風景為主題的國際觀光廣告，希望藉由匯集人潮的祭典活動提升台南知名度。黃偉哲7日率團到北海道宣傳，一下機即趕赴會場台南攤位，與親善大使SUAI聯手宣傳台南魅力，現場準備了20種的日文摺頁，並發放果乾等試吃品，熱情的民眾將現場擠得水洩不通。黃偉哲8日也率市府團隊至近畿日本旅行社(近畿日本ツーリスト株式会社)大通分公司拜訪，向業者推廣台南。

黃市長特別到YOSAKOI索朗祭會場為南應大學生加油打氣，並站上表演隊伍的前導車，向觀眾介紹台南是台灣文化首都、美食之都，把握這個匯聚滿滿人氣的祭典活動，大力宣傳台南，而南應大學生熱情洋溢的表演，也獲得觀眾熱烈掌聲，相當吸睛。

YOSAKOI索朗祭是北海道夏季最盛大的活動之一，台南應用科大表演獲掌聲。圖／台南市政府提供
YOSAKOI索朗祭是北海道夏季最盛大的活動之一，台南應用科大表演獲掌聲。圖／台南市政府提供

黃偉哲 大學生 台南 北海道

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