台南騎機車老翁卡貨櫃車輪死亡 議員批政策殺人、莫製造黃泉路

台南市永康區中正北路上月間發生騎機車老翁擦撞貨櫃車事故，市議員陳秋萍今指該處增設機慢車左轉專用車道，因車道內縮易發生事故，並質疑之前曾評估空間不足不畫設，但後來又設，且設置後車禍事件大增，質疑「政策殺人」，要求擴大路幅，及移送政風處調查，並協助家屬申請國賠。

台南永康中正北路與正北一路口畫設有機慢車左轉專用道，上月7日75歲黃姓老翁載家人到市區上班後，準備返回善化家中，在路口處與一輛貨櫃車擦撞車，遭卡在大貨車輪下，頭部受重創死亡。

陳秋萍今在施政總質詢時，指該機慢車左轉專用道去年被提議劃設後，交通等相關單位在同年7月評估後，認為空間不足，沒有同意增設，但8月間又突然決定設置，可是設置後，車禍事件頻傳，統計劃設前4個月車禍3件，但增設後到今年4月已11件，加上上月的死亡車禍共12件。

陳秋萍質問專用車道從不設置道設置的變更理由，質疑是「恣意妄為」？「政治凌駕」？並指「政策殺人」？要求莫要製造黃泉路。他舉崑山科大前的專用車道都是道路外擴，卻只有這一專用道內縮，要求應擴大專用道路幅，若路幅不擴大，不會減少車禍發生，反而會增加交通事故，應先解決路寬不足的問題。要求移送政風處調查，並協助死者家屬申請國賠。

交通局長王銘德說，路寬有符合設置機慢車左轉專用車道規定，會針對問題做改善，維護機車騎士安全。有林姓機車騎士說，該專用車道確實路不寬，由於該路段車流量大，她都採兩段式左轉，較為安全。