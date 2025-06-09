台南市府首次參與日本馬拉松活動 促銷台南農漁特產

日本「伊豆稲取KINME馬拉松」昨在靜岡縣舉辦，台南市政府農業局首次前往在終點線旁設置「台南農特產推廣攤位」，展示台南最具代表性的農漁特產品，吸引民眾駐足體驗、了解台南農漁業與產品文化特色，要拓展台南農漁特產國際能見度。

攤位有試吃與介紹，透過互動行銷，將台南的鮮美與多元產品帶給參與民眾。農業局表示，不少參賽選手與在地民眾對台南產品表達興趣，甚至主動詢問購買資訊，現場氣氛熱絡。

市長黃偉哲表示，非常感謝日本靜岡縣東伊豆町觀光產業課積極協助，讓南市府有機會順利展出芒果果酥果乾、鳳梨乾、柚子麵柚子椒鹽、魚鬆捲心酥、地瓜脆片、紫薯蛋捲、芝麻棒等深具地方特色的產品。還有鳳梨、文旦、火龍果、冬季鮮果、芒果等中日英摺頁、外銷手冊及南農選禮型錄日文介紹。

農業局長李芳林表示，日本消費者對品質與風味要求嚴謹，而台南得天獨厚的地理環境與傳統農漁智慧，正好孕育出許多具競爭力的優質產品。此次參加伊豆稲取金目鯛馬拉松，不僅是體育與文化的交流，也開啟台南農漁產對外推廣的另一道門，為未來拓展海外市場奠定良好基礎。