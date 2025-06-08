民眾夏日喜愛水上活動 台南消防強化水域機動應變能力

隨著夏日伴隨梅雨、颱風季、暑假期間，防汛期間等即將到來，為避免轄內民眾因各項水上活動造成意外溺水事件發生時，搶救時間不克容緩，台南市消防局第七大隊強化水域救援能力及熟悉器材操作，昨天舉辦救生艇操作保養、救生器材等訓練，精進消防人員水域機動應變能力。

台南市消防局第七大隊昨天上午9時於南區鯤鯓路58號，群運環保股份有限公司營運中心內船艇下水點，辦理消防人員救生艇操作保養訓練，此次訓練內容包含「船艇船外機操作要領及保養」、「拋繩袋、活餌救援」及「IRB操作運用水域搜救模擬演練」、「溺水案件救護要領」。

大隊長石家源表示，定期訓練可精進同仁對救生艇操作、保養、故障排除與快速維修及保養要領及救生器材更加熟稔等，多加練習各項技術、培養團隊默契，在執行救災任務時才能安全、快速的完成任務；藉由本次訓練，提升、加強同仁水上救援、熟稔應用能力。

消防局局長李明峯表示，在平時著重火災搶救、緊急救護及其他災害任務之餘，消防人員也須熟練及應變技術，具備各項災害搶救能力，俾能於災害發生時迅速出勤並有效完成救援任務。