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新式蚵棚抗強颱 台南今年擴大補助120棚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南牡蠣養殖的新式蚵棚採傳統竹筏綑綁方式，去年通過兩個強颱的考驗。記者鄭惠仁／翻攝
台南牡蠣養殖的新式蚵棚採傳統竹筏綑綁方式，去年通過兩個強颱的考驗。記者鄭惠仁／翻攝

牡蠣養殖是台南重要海上經濟，蚵棚受海浪破壞易成海洋廢棄物，台南市政府推動以高密度聚乙烯（HDPE）材質製作的新式蚵棚，今年擴大補助棚數共120棚，都採實名制。

去年10月底到11月初康芮、銀杏颱風陸續來襲，有6千多個蚵棚被摧毀，其中實驗中的新式蚵棚「經得起考驗」，沒有打壞，為此市府今年擴大實驗棚數，浮棚及延繩式各60棚，每棚造價20萬，市府補助18萬元、蚵農負擔2萬元。

蚵棚業者說，新式蚵棚較貴，但耐用，使用約20年，不但環保也較具經濟效益。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，去年新式蚵棚抵擋住強颱，不過蚵串還是被打落，仍有改善空間，因此還須透過擴大實驗棚數，做進一步的修正與討論，目前台南仍採竹製蚵棚養殖牡蠣為主，若未來能逐步改為新式蚵棚，景觀也會有所改變。

台南社大環境小組研究員晁瑞光認為，海洋遭受塑膠微粒汙染愈來愈嚴重，國際正推動塑膠公約，因此日、韓等國家近幾年陸續把養殖用發泡塑膠材質福聚改為HDPE材質浮具，也期待台灣能加速推動，並且落實浮具實名制，為國際塑膠公約的定案做好準備。

南市農業局漁港及近海管理所長張順得表示，目前實名制方式不一，以傳統蚵棚來說，除了有編號，蚵農都會在蚵棚設籠子並插旗，以為辨識，萬一流失就可辨認，雖然尚無法令規定浮具要具名，也樂見蚵農能和業者合作，有更積極的行為。

台南曾文溪以南牡蠣養殖季剩不到1個月，尚有1萬串未收成，近期恐生成首颱，南市區漁會要求蚵農盡快採收；農業局表示，已完成發包廢棄蚵棚清理作業，共設60處暫置區，會盡快在暑假期間完成清理。

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