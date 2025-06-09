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雲林632高地公園親水設施 打水仗啟用

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林虎尾鎮632高地公園親水設施昨開幕，清涼水花派對吸引近千親子同樂。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾鎮632高地公園親水設施昨開幕，清涼水花派對吸引近千親子同樂。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府、虎尾鎮公所斥資3500萬元在632高地公園打造親水設施，成為雲林首座大型水陸親子公園，昨開幕並辦清涼水花派對，吸引近千名親子同樂；縣長張麗善說，縣府將打通632高地公園和建國眷村間的道路，吸引更多遊客。

張麗善指出，高地公園緊鄰虎尾知名景點建國眷村，而建國眷村是全台唯一農村型眷村，造訪遊客日益增加，縣府已編列2千萬預算，打通高地公園與建國一村的道路，預計9月前完工，未來民眾既可在全齡式共融的水陸親子公園遊憩，也能暢遊建國眷村，感受虎尾鎮的觀光魅力。

虎尾632高地公園在前任鎮長、現任立委丁學忠爭取經費支持下，2022年完工啟用，占地1.5公頃，設有10公尺高的虎爺地景遊戲區、滑步車遊戲場及山丘滑梯遊戲區等設施。

雲林縣府、虎尾鎮公所去年再投入3500萬元，打造第2期親水公園設施，以親子水域主題，擴建噴霧、水濂、瀑布、地坪噴泉等叢林主題戲水區，並有淋浴間及更衣室、避暑草坪野餐區。

632高地公園親水設施昨啟用，舉辦水槍大賽及水花派對，張麗善、鎮長林嘉弘等人都到場同樂，感受戲水的樂趣。林嘉弘表示，高地公園已成為雲林首座大型水陸親子公園，接下來規畫第3期工程，提供更完善的親子友善場域。

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