黃偉哲拚城市外交 北海道會議長、宣傳台南觀光物產

為推動城市外交，台南市長黃偉哲7日率團參加北海道夏日重大祭典「「YOSAKOI索朗祭」，並設攤宣傳台南觀光物產，也分別會見北海道議長冨原亮、富良野市議會議長涉谷正文，用行動拓展城市交流，也將台南推向國際。

市府新聞及國際關係處表示，去年黃市長初次率團赴北海道行銷，就受到冨原亮議長、涉谷正文議長的熱情歡迎，北海道議會更組團參加台南舉辦的台日交流高峰會。這次黃市長再率團前往，雖逢假日，議長冨原亮特地前來會面，並肯定台南推動與北海道交流的誠意努力，希望未來有機會帶議員到台灣、台南，黃偉哲也熱情邀請他們今年11月來參加台南旅展，或明年春天到台南賞燈，參加台南國際蘭展。

富良野市議會議長涉谷正文去年3月與黃偉哲會面後，就積極推動雙邊交流，同年8月雙方締盟時也與市長北猛俊來訪，北猛俊去年11月再率團到台南推廣葡萄酒、起司等農特產。今年富良野市由涉谷議長等人發起，在5月訂了3噸多的台南金鑽鳳梨，黃市長也贈送台南鳳梨給富良野高中的學生作營養午餐，鳳梨的美味在當地得到很好的口碑。

另，富良野市也與台南合作小學生線上交流，並在去年派員參加「台南400馬拉松挑戰賽」，今年更預定參加台南國際芒果節。涉谷表示，富良野市正考慮採購台南芒果，也希望更進一步推動雙方教育交流。

黃偉哲表示，利用每次出訪機會，為城市外交奠定基石，為台南觀光物產打響知名度。這次來到北海道，除了向群眾推薦台南，也與當地政要會商，為台南走向國際開拓更多可能性，也希望將台日友誼延續到下一代。