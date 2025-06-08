台南出生數持續下滑…北區5月人口總成長數減136人 教你育兒不卡關

台南市民政局資料統計，今年5月北區人口總成長數減少136人，呈現負成長，新生兒僅21人。北區2023年出生人數573人，去年 557 人，新生兒人數逐年下滑，區公所今辦「成就解鎖‧育兒不卡關」家庭教育講座，老師分享育兒不卡關辦法，讓新婚家庭敢生育。

去年雖然是龍年，但台南市出生人口數不增反減，今年許多行政區的出生人口數也持續下滑，北區上月出生人口數僅21人，加上死亡人數遠高於出生人數，結婚人數也減少，人口總成長減少136人。北區區長潘寶淑表示，為此，與家庭教育中心的合作，舉辦講座，希望讓新手爸媽獲得育兒上的知識，並理解政府的新生兒政策，進而讓新婚家庭願意育、敢於生育，增強人口結構及經濟發展。

今天的的「成就解鎖˙育兒不卡關」家庭教育講座，邀請台南大學諮商與輔導學系副教授吳麗雲老師分享如何關育兒不卡，並帶來幼兒發展階段和親職教育的實務經驗。透過老師的講解讓新手爸媽了解孩子的成長需求，並學習實用的育兒技巧和方法，現場也帶領家長手作活動學習與嬰幼兒的互動小技巧。

區長潘寶淑說，看到現場的新手爸媽們和小朋友愛的互動，也有帶著3位小朋友的家庭出現，看到政府多年來鼓勵生育的政策逐漸出現成效，也希望透過講座及活動，產出更貼近爸媽的需求。