古坑咖啡驚艷烘豆師 雲林咖啡烘豆賽吸引全台選手競技

雲林縣古坑鄉是台灣咖啡主要產地之一，第一屆雲林咖啡烘豆交流賽昨落幕，來自全台50名選手使用古坑生豆競技，由來自台北的翁維瓏拿下冠軍，第二、三名均為雲林在地業者，古坑農會表示，逾半數烘豆師對古坑咖啡風味感到驚艷，對地方是很大的鼓舞。

第一屆雲林咖啡烘豆交流賽由雲林縣政府主辦、古坑鄉農會承辦，焙特科技、圓展科技等單位贊助專業烘焙機、高階挑豆機等獎項，賽事用豆均來自古坑的東泓莊園、永舜莊園、古峰莊園，三處莊園生豆在賽前曾由古坑農會推廣部烘豆師簡高振烘焙後，經全球知名咖啡評鑑單位Coffee Review評鑑均為出色等級。

縣府農業處副處長蔡耿宇說，本次賽事由賴昱權（WCRC世界焙焙賽冠軍）帶領評審團進行評審，來自全台各地選手角逐技術與風味的極致，比賽結果前三名總分都僅有0.5分之差，昨公布冠軍為翁維瓏（台北巴西大叔）、亞軍賴昱同（斗六同咖啡）、季軍李泓錡（古坑草嶺元富咖啡）。

賴昱權說，這次賽事不僅給選手一個很好的表現機會，也讓古坑的咖啡豆子被來自全台各地的選手看見，希望大家都會喜歡古坑的咖啡豆。

翁維瓏表示，咖啡風味來自海拔、品種、處理法，雲林古坑海拔不算高，過去風味特色偏重穀物味、堅果、巧克力的調性，這次參賽明顯感受到花香、熱帶水果、紅糖，甚至有芒果的香氣，他覺得無論是品種、處理法，古坑咖啡都有很大的進步，咖啡農真的很用心，他願意在店裡推薦古坑咖啡。

長年研究咖啡、見證古坑台灣咖啡原鄉歷史，獲得國際史懷哲基金會「藝術與科學獎章」的咖啡達人張景科也到現場關心賽況，他表示，咖啡豆經過一定時間熟成，風味會更加穩定、醇厚，但這次比賽早上決賽，下午就立刻杯測，沒有熟成時間，對選手更有挑戰性。相較早年咖啡產業沒有公部門的資源及補助，如今縣府帶頭舉辦賽事推廣古坑咖啡，是很棒的起步。

台南區農業改良場斗南分場長黃瑞彰說，古坑咖啡是台灣咖啡的代表之一，這幾年在地方的努力之下，咖啡的品質已經達到世界的水準，越來越多人競標古坑的咖啡豆，從種植到烘焙都不斷往上提升，讓更多人有機會品嘗到更好的產品。

「我們要把雲林精品咖啡這塊招牌擦得更亮，讓世界品味台灣」副縣長謝淑亞表示，每一位參賽者都是雲林咖啡文化的重要推手，在這場競賽中，亞軍、季軍皆為雲林在地業者，展現雲林縣烘豆技術的進步成果，雲林不僅要藉由這場比賽打響咖啡名牌，也會持續透過交流競賽，提升雲林在地的技術。