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虎尾高地公園親水園區開幕 暑假前民眾搶先體驗

中央社／ 雲林縣8日電

雲林虎尾632高地公園親水園區今天開幕，暑假前開放民眾搶先體驗；天氣酷熱，吸引大批民眾踴躍參與，現場家長帶著小朋友都玩得很開心，歡笑聲不斷。

縣長張麗善致詞表示，虎尾鎮632高地公園第1期工程已於民國111年間向營建署爭取經費設置完成，第2期工程由虎尾鎮公所與縣府推動，興建戲水設施、停車場等周邊工程，日前也已順利完工；因暑假即將來臨，戲水園區今天提前啟用，提供孩童暑期一個安全又好玩去處。

虎尾鎮長林嘉弘指出，632高地公園第2期工程以親子水域為主題，擴建包含噴霧、叢林水道、水濂、瀑布、地坪噴泉的叢林主題戲水區，以及避暑草坪野餐區，主要希望吸引更多親子遊客來訪，並為在地觀光注入新能量。

虎尾632高地公園親水園區今天開幕，現場同步舉辦水花派對、親子競賽與夏日市集，吸引大批民眾踴躍參與、歡笑聲不斷；張麗善、林嘉弘及國民黨立委丁學忠、張嘉郡等民代到場共襄盛舉。

高地 親子 虎尾鎮

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