雲林首座大型水陸親子公園今開幕 近千名親子消暑玩瘋了

雲林縣府、虎尾鎮公所斥資3500萬元在632高地公園打造親水設施，成為雲林首座大型水陸親子公園，今開幕啟用舉辦清涼水花派對，吸引近千名親子同樂，縣長張麗善表示，632高地公園緊鄰建國眷村，縣府已編列預算打通二景點道路，盼藉此吸引更多遊客造訪。

632高地公園親水設施今天啟用，現場舉辦水槍大賽及水花派對，吸引近千名親子參與，張麗善、鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、立委張嘉郡及丁學忠、縣議員王鈺齊及張維心、陳乙辰、黃美瑤等人都到場同樂，感受戲水的樂趣。

虎尾632高地公園在前任鎮長、現任立委丁學忠爭取經費支持下，在2022年完工啟用，占地1.5公頃，設有10公尺高的虎爺地景遊戲區、滑步車遊戲場及山丘滑梯遊戲區等設施，吸引許多親子遊客遊憩。

雲林縣府、虎尾鎮公所去年再投入3500萬元經費，打造第二期親水公園設施，以親子水域主題，擴建噴霧、水濂、瀑布、地坪噴泉等叢林主題戲水區，並有淋浴間及更衣室、避暑草坪野餐區，林嘉弘表示，632高地公園已成為雲林首座大型水陸親子公園，接下來將規畫第三期工程，打造滑水道及遮陽區等設施，提供更完善的親子友善場域。