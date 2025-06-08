假日親子遊頂庄 探索嘉市獨角仙秘境

嘉義市頂庄里獨角仙季今天登場，在副市長林瑞彥、里長莊天基等人揭幕下展開生態季活動，另有低碳市集、手作DIY體驗及音樂表演，小朋友擔任小小解說員導覽獨角仙生態，吸引假日親子欣賞頂庄生態之美。

林瑞彥表示，頂庄社區長期投入獨角仙棲地保育，展現社區行動力，更串連了教育、環境與永續發展。頂庄社區的獨角仙復育工作早在2013年就推動，從一條廢棄鐵道起步，打造生態友善的自行車道與棲地環境，保留老樹、種植光臘樹，並推廣友善農法，避免農藥破壞生態，逐步建構出獨角仙及多樣性生物棲息的綠色廊帶。有社區居民、里長與志工們長期共同維護與投入，今天才能在這裡親眼見到數量豐富的獨角仙，是復育的成果，更是永續城市的具體實踐。