聽新聞
0:00 / 0:00
假日親子遊頂庄 探索嘉市獨角仙秘境
嘉義市頂庄里獨角仙季今天登場，在副市長林瑞彥、里長莊天基等人揭幕下展開生態季活動，另有低碳市集、手作DIY體驗及音樂表演，小朋友擔任小小解說員導覽獨角仙生態，吸引假日親子欣賞頂庄生態之美。
林瑞彥表示，頂庄社區長期投入獨角仙棲地保育，展現社區行動力，更串連了教育、環境與永續發展。頂庄社區的獨角仙復育工作早在2013年就推動，從一條廢棄鐵道起步，打造生態友善的自行車道與棲地環境，保留老樹、種植光臘樹，並推廣友善農法，避免農藥破壞生態，逐步建構出獨角仙及多樣性生物棲息的綠色廊帶。有社區居民、里長與志工們長期共同維護與投入，今天才能在這裡親眼見到數量豐富的獨角仙，是復育的成果，更是永續城市的具體實踐。
里長莊天基表示，頂庄里積極推廣友善農法及鼓勵減少農藥使用，曾獲環境部低碳認證銀級里，近年復育獨角仙有成，讓社區變身為鄰近市區的「獨角仙秘境」，成為民眾參訪的熱門景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言