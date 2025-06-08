台南有漁火點點還會有「蚵火連連」 新式蚵棚實驗區營造新意象

台南市以高密度聚乙烯（HDPE）材質製作的新式蚵棚，去年通過強颱康芮、銀杏颱風的考驗，今年市府擴大補助棚數共120棚，年底養殖季每棚裝燈，讓「蚵火」連連。區漁會表示，這些新式蚵棚都會落實實名制，而傳統蚵棚也會逐步推動，讓環境更好。

去年10月底到11月初康芮、銀杏颱風陸續來襲，重創台南的蚵產業，有6000多棚蚵棚被摧毀，造成蚵農嚴重損失，其中實驗中的新式蚵棚，有經得起考驗，沒有打壞。由於新式蚵棚禁得起考驗，今年擴大實驗棚數，浮棚及延繩式各60棚，每棚造價20萬，市府補助18萬，蚵農負擔2萬。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，擴大新式蚵棚的實驗數量是好事，雖然去年新式蚵棚抵擋住強颱，不過，蚵串還是被打落，仍有改善空間，因此還需透過擴大實驗棚數，做進一步的修正與討論。目前台南仍採竹製蚵棚養殖牡蠣，若未來能逐步改為新式蚵棚，景觀也會有所改變，目前已克服困難，養殖季要在新式蚵棚區裝燈，以「蚵火連連」營造新意象，讓安平海岸變得更美麗。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，隨著塑膠使用量的大幅成長，海洋遭受塑膠微粒汙染愈來愈嚴重，國際正推動塑膠公約，基本規定包含師產者責任、使用者消費責任及物件實名制，也因為如此日、韓等國家近幾年陸續把養殖用發泡塑膠材質福聚改為HDPE材質浮具，也期待台灣能加速推動，並且落實浮具實名制，為國際塑膠公約的定案做好準備。

農業局漁港及近海管理所長張順得表示，目前實名制的方式不一，以傳統蚵棚來說，除了有編號，蚵農都會在蚵棚設籠子並插旗，以為辨識，萬一流失就可辨認，雖然目前尚無法令規定浮具要具名，但也樂見蚵農能和業者合作，有更積極的行為。區漁會總幹事林鈺昕說，去年發生撿拾浮具引發槍擊事件，加上漁業權登記後的管理問題，為此也宣導蚵農能在浮具上做記號，以利辨識，希望能進一步和蚵農、業者合作，逐步達成。