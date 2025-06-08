嘉市音樂創作坊招生 打造青年音樂夢想舞台

為培育在地流行音樂創作與表演人才，嘉義市政府文化局辦理流行音樂人才培育計畫，音樂創作工作坊即日起開放報名，於7月4日至6日舉行，講師包括金音獎得主林以樂等人，課程內容涵蓋詞曲創作、編曲概論及講唱會等，打造青年音樂夢想舞台。

文化局表示，師資陣容堅強，包括金音獎最佳另類流行歌曲獎得主林以樂、金曲獎最佳男歌手入圍者鶴 The Crane，另邀請剛完成23國60場世界巡演的大象體操吉他手張凱翔，與裝咖人樂團鼓手李沅諺、編曲演奏家王柏元，聯手主講編曲概論課程。講師將化身「製作人導師」，參與學員創作歷程，並給予實質建議與專業回饋。

文化局局長謝育哲表示，流行音樂人才培育計畫不僅著重專業能力養成，也將透過後續的新聲徵選、集訓與舞台媒合機制，協助優秀團隊接軌實際演出場域，建立創作至展演的一站式培育平台。期望藉由本計畫厚植在地音樂實力，激發青年文化創意，並進一步提升城市藝文氛圍與文化參與度。