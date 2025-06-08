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嘉市音樂創作坊招生 打造青年音樂夢想舞台
為培育在地流行音樂創作與表演人才，嘉義市政府文化局辦理流行音樂人才培育計畫，音樂創作工作坊即日起開放報名，於7月4日至6日舉行，講師包括金音獎得主林以樂等人，課程內容涵蓋詞曲創作、編曲概論及講唱會等，打造青年音樂夢想舞台。
文化局表示，師資陣容堅強，包括金音獎最佳另類流行歌曲獎得主林以樂、金曲獎最佳男歌手入圍者鶴 The Crane，另邀請剛完成23國60場世界巡演的大象體操吉他手張凱翔，與裝咖人樂團鼓手李沅諺、編曲演奏家王柏元，聯手主講編曲概論課程。講師將化身「製作人導師」，參與學員創作歷程，並給予實質建議與專業回饋。
文化局局長謝育哲表示，流行音樂人才培育計畫不僅著重專業能力養成，也將透過後續的新聲徵選、集訓與舞台媒合機制，協助優秀團隊接軌實際演出場域，建立創作至展演的一站式培育平台。期望藉由本計畫厚植在地音樂實力，激發青年文化創意，並進一步提升城市藝文氛圍與文化參與度。
音樂創作工作坊招收對象為設籍或就學於嘉義市、嘉義縣、台南市與雲林縣，具演唱或樂器演奏能力之高中職以上學生及年滿15歲以上民眾。報名時須繳交個人Demo或演出影片供審查，限額30人，額滿為止。報名自即日起至6月16日止，詳細活動資訊請見報名表單https://pse.is/7jpuud
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