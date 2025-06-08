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西拉雅風景區官田遊客中心黑白公共藝術獲倫敦設計大獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供

西拉雅國家風景區管理處公告，所屬官田遊客中心大草地的「黑白時尚色系公共藝術Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」，拿下2025英國倫敦設計大獎（London Desidn Awards） 景觀設計-雕塑設計類別銀獎。

「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」由獲得多項國際設計獎的藝術家陳昱良創作，將「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」等具體形象轉化成為幾何造型，將西拉雅國家風景區內各類型景點與特色農產品，搭配黑白圖紋的古字和符號重新詮釋，傳達仙境西拉雅「風、土、山、水、人情味」的景點特色，並以西拉雅語Tabe(意思：你好，嗨)融入作品名稱，作品呈現多元民俗元素又帶有時尚設計感。

西拉雅管理處處長許主龍表示， 這項公共藝術以大西拉雅觀光圈在地品牌「仙境西拉雅Touching SIRAYA」為概念，展現西拉雅官田遊客中心的獨特包容特色。

許主龍表示，官田遊客中心佔地約11公頃，廣大的草原是家庭旅遊、民眾拍照與在地居民日常休憩的絕佳地點，公共藝術設置位置特別挑選在大草坡上，不僅結合大草原的美景特色，更可為民眾增添遊玩、休憩點。西拉雅夏日好chill系列活動即將陸續登場，期待能讓大眾真心感受到「仙境西拉雅比你想的還好玩」。

西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供
西拉雅風景區官田遊客中心大草原黑白公共藝術，獲倫敦設計大獎。圖／風景區管理處提供

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