台南安平淨灘清出413公斤海廢 蚵架、寶特瓶最多

台南市環保局今天在安平觀夕平台舉辦「海好有你 海洋廢棄物宣導活動」，有水環境巡守志工、學生、社區、企業團體800人參與淨灘，還有10名潛海戰將下海清垃圾，半天共清除413公斤海洋廢棄物。

環保局表示，海底垃圾多纏繞於珊瑚與岩塊之間，清理難度高，台南年出勤約60人次投入海底清理。教練陳餘鋆說，隨著多年努力，海洋環境已有改善，但仍需從日常生活中落實減塑、低塑與無塑行動，從源頭減少汙染。

今天除淨灘與海底清理，也做海灘廢棄物調查，並設置多元關卡讓民眾認識海洋議題。經統計，海灘上撿拾到的廢棄物以蚵架最多，其次為寶特瓶。

牡蠣養殖是南市重要海上經濟，但每逢颱風常造成蚵棚散落，碎片流入海中成為垃圾，衍生不少海洋廢棄物。為解決問題，市府媒合業者處理廢棄蚵棚與蚵殼，龍崎區農會利用蚵架炭開發「海竹炭」系列商品，台糖生技材料廠則將牡蠣殼製成碳酸鈣原料，實現資源循環、變廢為寶。

環保局長許仁澤表示，觀夕平台是觀光知名景點，但也形成可觀的海灘垃圾問題。海洋汙染需從教育著手，透過推廣環保觀念與實際淨灘行動，鼓勵民眾減少使用一次性塑膠，自備購物袋、環保杯等，共同打造乾淨永續的海洋環境。