首颱蝴蝶可能生成 南市區漁會呼籲蚵農加快收成避免辛勞泡湯
台南牡蠣養殖季進入尾聲，尚有1萬串未收成，由於首颱蝴蝶可能生成，南市區漁會已要求蚵農盡快採收，免得颱風形成後萬一影響台南，造成難以挽回的損失。農業局表示，養殖季將結束，也完成廢棄蚵棚清理作業的發包，共有6處暫置區，希望能盡快讓海岸恢復好風景。
林鈺昕說，台南曾文溪以南牡蠣養殖採浮棚式養殖，為避開汛期颱風的侵襲，養殖季是每年10月到隔年6年，今年養殖季剩不到1個月，經統計四草地區養殖的牡蠣已完成收成，目前僅剩南區、安平、安南區少部分還未收成為，數量約1萬串。
去年養殖季剛開始，就陸續有康芮、銀杏颱風來襲，造成剛放養的蚵棚全軍覆沒。颱風過後，蚵農復養，並普遍反映今年牡蠣品質好且收成率高，價格也是近3年來最好，期待下一個養殖季能有同樣豐收的好光景。不過，首颱蝴蝶可能生成，尚未採收完的蚵農開始擔心颱風又來會造成損失。
林鈺昕表示，台南這季的牡蠣品質好，由載運的車輛都是裝滿一籠籠帶殼牡蠣，可以看出需求量高；但為避免颱風可能來襲造成損失，區漁會已經呼籲蚵農要盡快採收，不要賭運氣，放著牡蠣不收。
農業局漁港及近海管理所長張順得說，養殖季結束，大量的竹製蚵棚都會拖到岸邊，必須盡快清理，以免影響環境和景觀，目前已提早完成發包，在安南區、安平區及南區黃金海岸共設置60處暫置區，盡快在暑假期間完成清理，恢復美麗海岸風景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言