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首颱蝴蝶可能生成 南市區漁會呼籲蚵農加快收成避免辛勞泡湯

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南牡蠣養殖季進入尾聲，因颱風可能生成，南市區漁會籲請蚵農加速採收。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進入尾聲，因颱風可能生成，南市區漁會籲請蚵農加速採收。記者鄭惠仁／攝影

台南牡蠣養殖季進入尾聲，尚有1萬串未收成，由於首颱蝴蝶可能生成，南市區漁會已要求蚵農盡快採收，免得颱風形成後萬一影響台南，造成難以挽回的損失。農業局表示，養殖季將結束，也完成廢棄蚵棚清理作業的發包，共有6處暫置區，希望能盡快讓海岸恢復好風景。

林鈺昕說，台南曾文溪以南牡蠣養殖採浮棚式養殖，為避開汛期颱風的侵襲，養殖季是每年10月到隔年6年，今年養殖季剩不到1個月，經統計四草地區養殖的牡蠣已完成收成，目前僅剩南區、安平、安南區少部分還未收成為，數量約1萬串。

去年養殖季剛開始，就陸續有康芮、銀杏颱風來襲，造成剛放養的蚵棚全軍覆沒。颱風過後，蚵農復養，並普遍反映今年牡蠣品質好且收成率高，價格也是近3年來最好，期待下一個養殖季能有同樣豐收的好光景。不過，首颱蝴蝶可能生成，尚未採收完的蚵農開始擔心颱風又來會造成損失。

林鈺昕表示，台南這季的牡蠣品質好，由載運的車輛都是裝滿一籠籠帶殼牡蠣，可以看出需求量高；但為避免颱風可能來襲造成損失，區漁會已經呼籲蚵農要盡快採收，不要賭運氣，放著牡蠣不收。

農業局漁港及近海管理所長張順得說，養殖季結束，大量的竹製蚵棚都會拖到岸邊，必須盡快清理，以免影響環境和景觀，目前已提早完成發包，在安南區、安平區及南區黃金海岸共設置60處暫置區，盡快在暑假期間完成清理，恢復美麗海岸風景。

台南牡蠣養殖季進入尾聲，因牡蠣品質好，價格也提升。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進入尾聲，因牡蠣品質好，價格也提升。記者鄭惠仁／攝影

颱風 牡蠣 台南

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