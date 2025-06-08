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台南永康體一公園球場破舊 洲仔尾特色公園缺遮蔭挨批

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影

台南永康是市內人口最多行政區，議員批「體一運動公園」每年花140萬元向台糖租地，球場破損不堪，大片綠地浪費，鹽行洲仔尾特色公園也遭負評，建設和原市區相比很「掉漆」；市長黃偉哲要求，永康、安南、歸仁等非原市區行政區，建設思維要跟上。

議員朱正軒指出，永康、新市交界的體一運動公園由永康區公所代管，4座露天籃球場、4座網球場與1座壘球場設施老舊，壘球場上碎石堆積、積水頻仍，網球場年久失修，籃球場缺遮蔭、遮雨設計，使用人次偏低。

他表示，永康難得有綠地及公共資源，體育局應提完整活化計畫，包括改建人工草皮足球場、籃球場加裝太陽能屋頂等，與工務局合作打造特色遊戲場，提升空間利用效率與市民參與度。體育局長陳良乾回應，已會勘現地，並請公所提計畫向體育署爭取補助推動。

朱正軒另指鹽行洲仔尾特色公園，市府斥資近500萬元規畫，390萬元最低價標出，預算卻多花在整地與造型遊具，缺乏遮蔭、休憩空間與停車設施。工務局長陳世仁指，將優先處理洲仔尾公園遮蔭設施，相關工程已與區公所討論，啟動發包，未來新設特色公園將把遮蔭設施列為標準配置。民政局長姜淋煌也表示，會與工務局、公所檢討特色公園選址、設施設計與後續維護安全，確保公園發揮最大效益。

黃偉哲 台糖 台南

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