笨港水仙宮巡香60年才1次？ 今年提前踏上北港巡香路解謎

相傳60年出巡1次的嘉義縣國定古蹟南港水仙宮，今天陣頭隊伍浩浩蕩蕩跨過北港溪抵雲林縣北港鎮展開兩天的「巡香」遶境，包括彰化南瑤宮及北港聖安宮等廟神轎也同列出巡，因離水仙宮神駕出巡相隔已約42年，信徒熱情相迎，紛設香案紅壇膜拜，熱鬧滾滾，今晚神駕駐駕北港朝天宮，明天返抵南港村展開「南巡」。

與北港鎮僅北港溪一溪之隔的南港水仙宮，主祀水仙尊王（大禹）、後殿主祀關聖帝君（原協天宮主祀神明），嘉慶年間洪水沖毀水仙宮、協天宮，1814年水仙宮重建，相隔34年協天宮建於水仙宮後殿奉祀關聖帝君，形成國內少見兩廟合一的廟宇，1985年獲列國定古蹟。

對於水仙宮南北巡香由來記載不多，相傳60年才巡香1次，因年代相隔已久，北港老一輩對水仙宮南北巡香，記憶不多，很多人不知道今天水仙宮巡香的由來，文史人士表示，南港和北港原都在古笨港範圍，清代年間因河道氾濫改道，才將笨南港街隔於溪南，成為現今南港和北港，所以每年農曆3月19日北港朝天宮媽祖出巡，還巡至南港的「南壇」，水仙宮信徒也以北港人居多。

至於水仙宮巡香北港的緣由，北港許姓耆老等人指出，很久以前水仙宮曾出巡，只聽說60年巡1次，隔太久實已記不清了，如能縮短時程或與北港共同找回這段古笨港歷史，也算是宗教界佳話。據南港村吳姓人士說，相傳水仙宮巡香起源於清光緒年間，當年的協天宮關聖帝君曾為一村落解除瘟疫，村人於民國2年間集資贈轎謝神後，才開始有60年巡境，距離上次巡境約在1983年，有人認為要等60年太久了，因而今年才又踏上巡香路。