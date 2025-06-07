百工風華諸羅獻藝展 百件精品嘉縣表藝中心展出

嘉義縣表演藝術中心即日起到30日舉辦「百工風華諸羅獻藝」工藝展，匯聚81名工藝師百件精湛作品，呈現台灣工藝精緻與多樣，匠心巧藝令人讚嘆，民眾可探索工藝深度與廣度。

由表藝中心與嘉義縣諸羅山藝起協會策劃的工藝展今天下午舉行開幕儀式，嘉義縣長翁章梁、民主進步黨籍立法委員蔡易餘及地方民意代表等近百人出席。

表藝中心主任王泊清告訴中央社記者，展覽邀北、中、南各地，跨足老、中、青81名工藝師參展，包括國家工藝成就獎得主，如漆藝大師王清霜、竹編名家李榮烈、陶藝家蔡榮祐與剪黏藝師陳三火，及文化部重要傳統工藝保存者玉雕大師黃福壽。

王泊清說，展出作品涵蓋水、火、土、金、木元素，體現文化傳承與當代創新交融，工藝類型豐富，包括漆藝、剪黏、陶藝、錫藝、竹編、粧佛、纏藝（繡線）、木雕、小木作、鑿花、泥塑、石雕、金工、紙藝（神帽）、竹頭筊、漆線雕、金屬樹雕、神衣、花燈工藝、鋦瓷、磚雕與皮雕等。