台南50社區響應防暴行動 共築幸福好鄰里
台南市社區防暴博覽會今天在曾文市政願景園區登場，號召50個社區表達「零暴力」決心，齊力推動「幸福好鄰里」府城願景。
台南市副市長趙卿惠今天在社區防暴博覽會指出，家庭暴力防治法於民國87年6月26日頒布，並訂定每年6月為「家庭暴力防治宣導月」，台南市也積極落實性別暴力防治工作，提供被害人多元服務，且協助行為人接受相關輔導教育，降低暴力再發生機率。
趙卿惠表示，市府培力社區組織主動出擊、就近關心在地居民，透過多元化宣導方案，鼓勵響應「零暴力」理念，落實「發現」、「通報」與「轉介」功能。
市府新聞稿指出，台南市自105年起推動社區初級預防方案，全市今年共50個社區組織參與防暴行動，逐步擴展防暴據點，讓暴力預防觀念深植社區，且運用跨域合作，共同打造無暴力的幸福家園。
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