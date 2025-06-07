台南永康瓦斯外洩案 黃偉哲：將檢討並強化管線管理

照片取自台南市政府

台南永康中正北路鬧區5日晚間7點多突飄出瓦斯異味，南市府消防局獲報後立即前往現場，在現場水溝周邊偵測到高濃度可燃性氣體， 立即疏散周邊約300公尺內店家及民眾，市警局後續協助封路、交通管制等相關事宜。台南市長黃偉哲高度關心，責成副市長葉澤山率相關局處前往現場會勘指揮。黃偉哲市長表示，市府近年已陸續展開管線改善相關作業，將進一步檢討並強化管線管理，避免再度發生類似事件。

消防局指出，6日清晨瓦斯公司初步確認中正北路曼都髮廊前道路，但開挖皆無法尋獲管線位置，無法夾斷將進行排氣，為避免瓦斯濃度越來越高，消防局以水線作為防護。為避免危及市民安危，市警局進行交通管制，不開放北上中正路至中正七街通行。上午九點多，瓦斯公司找到管線位置，並於9時33完成洩漏點東側截斷工程，目前洩漏點正常排除管內氣體中，待濃度降至5%以下，立即針對洩漏點開挖，更換及補修管線。

工務局指出，南市府已有管線圖資建置，然因過去大台南地區部分採紙本作業資料較不完整，目前中央國土署已逐年編列預算協助更新，市府也持續校正圖資，力求圖資管理更臻完善。

市府經發局表示，因瓦斯公司未能即時找到瓦斯洩漏點，導致可燃性氣體濃度愈來愈高，造成公共安全疑慮，將依據「天然氣事業法」予以究責，並督促業者落實管線檢測及維護。

葉澤山副市長表示，黃偉哲市長第一時間要求兩件事，第一，確保居民及周邊店家業者安全無虞；第二，落實交通管制及疏導，加速現場開挖及清理，應於6日下班之前解除道路封閉，避免影響周邊交通順暢。此外，此事件造成周圍店家被迫暫停營業，市府將協助店家向瓦斯公司要求損害賠償。

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