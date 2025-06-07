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暑假嘉義親子鐵道之旅 推限定蒸汽火車遊程

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉義縣文化觀光局今年暑假舉辦「嘉義親子鐵道旅遊」，推出限定14趟阿里山蒸汽火車頭體驗行程，百歲蒸汽火車頭搭配福森號、栩悅號及檜木列車車廂，要帶給遊客豐富的夏日森旅行。

「嘉義親子鐵道旅遊」宣傳記者會今天在阿里山國家森林遊樂區阿里山火車站舉行，嘉義縣街舞培訓代表隊帶來青春洋溢的開場演出後，縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷、林業署嘉義分署分署長李定忠等人為活動揭幕。

翁章梁致詞說，下個月就是暑假，非常推薦爸爸媽媽趁暑假帶小朋友一起到阿里山避暑，享受一下阿里山的美，體驗阿里山的小火車。

翁章梁表示，遊客來到阿里山，一定都會想要搭乘小火車感受鐵道風情。大家較為熟悉就是阿里山號的紅色小火車，但如果要搭到蒸汽火車頭就必須是特定節慶、賞櫻或賞楓季才有行駛，今年暑假文觀局特別跟林鐵處、雄獅旅遊合作，推出暑假限定蒸汽火車頭體驗行程，總共有14趟次，百歲蒸汽火車頭搭配福森號、栩悅號及檜木列車的車廂，帶給遊客更豐富的體驗價值。

文觀局指出，遊程設計共有14條，有2、3、4日遊，行程內規劃阿里山、沼平與祝山等經典車站搭乘體驗，更串聯多元親子體驗，遊客可依自己喜好安排，從今天起就線上開賣行程，前1000名報名成功者加贈紀念品，歡迎全台遊客把握機會上網訂購。

文觀局強調，遊程設計小小鐵道迷電子集章活動，串聯阿里山林鐵沿線17個車站，爸爸媽媽帶著小朋友就可用慢遊嘉義Line參加活動，完成3處電子集章就能獲得限量版「小小鐵道迷」電子證書，前1000名更限量印製紙本證書寄給小朋友留念。

「嘉義親子鐵道旅遊」即日起於雄獅旅遊上架販售，更多活動資訊歡迎至「慢遊嘉義」LINE官方帳號（https://lin.ee/p85nTGg）查詢。

阿里山 火車站 嘉義

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