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雲林詔安客僅3分之1會詔安語 縣府辦展和語訓提升文化

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為提升雲林詔安客家文化，縣府和文史人士辦特展，並推動詔安語訓練，讓詔安文化不持續沒落。記者蔡維斌／攝影
為提升雲林詔安客家文化，縣府和文史人士辦特展，並推動詔安語訓練，讓詔安文化不持續沒落。記者蔡維斌／攝影

雲林縣詔安客家人數約2萬6000人，時代變遷，漸漸少有人知道詔安文化特色，雲林縣府與崙背鄉文史工作者廖炫欽合作，今天起在詔安客家文化館舉辦「文物記憶特展」，將崙背鄉上百件與客家文化、生活照片、文物展出，期能勾起當地民眾回憶，重視自己的文化之根。

民政處長蕭德恕說，詔安客家人分布崙背鄉港尾、羅厝、崙前、鹽園；二崙鄉深坑、惠來厝、復興、三塊厝、十八張犁較多，早年詔安客家人與福佬人居住在同聚落，隨著不同族群的融合，使詔安語言逐漸流失，調查目前只約有8千多人會講詔安客語，甚至獨特的文化特色也漸流失。

這次「文物記憶特展」主題圍繞在崙背鄉的生活故事，將鄉內民眾的結婚、工作、校園等等生活面向及重要人生階段大事聯合展出，廖炫欽以地方文史工作10多年來訪談數百位居民、耆老，以及收集上千張老照片呈現給大家，包括崙背早年一家「明芳冰菓室」承載著許多鄉民眾共同回憶，讓一張照片說故事。

廖炫欽指出，詔安文化別具特色，崙背奉天宮謝平安慶典，會邀請二崙鄉的新店媽、大義崙媽到崙背作客看戲、鹽園順天宮關聖帝君「中秋夜巡」，崙前村寶藏「金雞白馬化龍銀」的傳奇故事，這都是獨特的鄉情回憶。

特展將分兩場次，7至15日在詔安客家文化館展出，21至30日在二崙故事屋展出，盼拋磚引玉，帶動更多文化記憶的蒐集與傳承。

此外為培養客語人才，縣府推出獎勵辦法，通過初級獎勵金1000元，中級2000元、中高級5000元，通過高級1萬元，去年更提高至3萬元。目前已有79人領取認證，期待更多人參與推廣詔安語。

為提升雲林詔安客家文化，縣府和文史人士辦特展，並推動詔安語訓練，讓詔安文化不持續沒落。記者蔡維斌／攝影
為提升雲林詔安客家文化，縣府和文史人士辦特展，並推動詔安語訓練，讓詔安文化不持續沒落。記者蔡維斌／攝影
為提升雲林詔安客家文化，縣府和文史人士辦特展，並推動詔安語訓練，讓詔安文化不持續沒落。記者蔡維斌／攝影
為提升雲林詔安客家文化，縣府和文史人士辦特展，並推動詔安語訓練，讓詔安文化不持續沒落。記者蔡維斌／攝影

文史工作者 客家文化 客家人

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