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雲林環保潛水隊出動清撈漁港 一上午撈出300多公斤垃圾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣環保局出動環保潛水隊進入子寮港展開海底垃圾清撈，6人潛水清出300多公斤瓶垃圾，呼籲民眾建立愛護海洋觀念，一瓶一罐都不要丟進大海。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局出動環保潛水隊進入子寮港展開海底垃圾清撈，6人潛水清出300多公斤瓶垃圾，呼籲民眾建立愛護海洋觀念，一瓶一罐都不要丟進大海。記者蔡維斌／攝影

雲林縣環境保今天出動潛水隊進入萡子寮港展開淨海行動，10名環保潛水戰將沿著港域撈撿海底魚網等海廢，環保局說，縣府和中央成立「向海致敬平台」守護海洋，尤其由漁民組成的178支環保艦隊將投入海洋清理工作，最遠延伸到外傘頂洲，作業時順道淨海，維護海洋潔淨。

環保局響應世界海洋日，今天以「珍愛海生態更愛大藍海」為主題，透過雲林水上救生協會潛水淨海行動，並在萡子寮港舊拍賣場開辦環保市集，號召全民守護海洋，吸引大批民眾參加，其中以潛水團隊淨海最吸睛。

潛水裝備齊全的隊員搭配救生艇，在民眾圍觀下跳海，沿著港區潛入海底逐一把垃圾清撈上岸，每撈一批上岸民眾就歡呼叫好，6名潛水員一個上午下來，合力清出百餘公斤的垃圾，以寶特瓶、鐵鋁罐、玻璃瓶及魚網為多，潛水隊說，港域海底的水相當混濁，能見度不到幾公分，所以只能用摸的撿撈，估計海底仍有不少瓶罐。

秘書沈淑妧說，為維護海洋決心，縣府攜手中央成立「向海致敬平台」邀集企業社團認養全長55公里的海岸線，除了淨灘，更號召雲林潛水協會55名會員組成環保戰將隊，不定期協助淨海。

除了灘區和海底，環保局更也召集雲林靠海的麥寮、台西、四湖、口湖漁民組成178隊「環保艦隊」，利用出海作業，航程中可一路撈撿保麗龍、塑浮球、漁網或漂流木等海廢，同時也在各漁港設有回收站，可換取小物，再將回收的海廢送請六輕協助去化，甚至再轉製為衣服、托鞋等用品。

今天除了海洋及食魚教育市集和文創展，更攜手海巡單位、雲林水上救生協會及台塑企業，簽署「海洋污染應變支援協定」，建立橫向聯防機制，強化海洋污染事件應變機制。

環保局指出，從過去3年的海廢與淨灘垃圾量數據，每年都有起伏，主要受氣候多雨帶來漂流木數量多寡影響，不過就垃圾量來看是有減緩趨勢，以去年海廢約達4千多公斤，其中就有3千多公斤再利用，從今天撈起的垃圾種類仍以瓶罐為多，期待民眾建立維護海洋觀念，一瓶一罐都不再拋進大海。

雲林縣環保局出動環保潛水隊進入子寮港展開海底垃圾清撈，6人潛水清出300多公斤瓶垃圾，呼籲民眾建立愛護海洋觀念，一瓶一罐都不要丟進大海。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局出動環保潛水隊進入子寮港展開海底垃圾清撈，6人潛水清出300多公斤瓶垃圾，呼籲民眾建立愛護海洋觀念，一瓶一罐都不要丟進大海。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局出動環保潛水隊進入子寮港展開海底垃圾清撈，6人潛水清出300多公斤瓶垃圾，呼籲民眾建立愛護海洋觀念，一瓶一罐都不要丟進大海。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局出動環保潛水隊進入子寮港展開海底垃圾清撈，6人潛水清出300多公斤瓶垃圾，呼籲民眾建立愛護海洋觀念，一瓶一罐都不要丟進大海。記者蔡維斌／攝影

雲林 環保局 漂流木

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