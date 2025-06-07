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台南最大行政區 永康體一公園年租140萬卻破敗挨轟掉漆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康區體育運動公園
台南市永康區體育運動公園

永康區人口突破23萬，為台南市最大行政區，但建設被批「掉漆」，議員批評市府每年編列140萬元向台糖承租「體一運動公園」，園內籃球場、網球場與壘球場設施破損不堪，綠地閒置、使用率低，形同「蚊子館」，難得的綠地淪為浪費；市府表示，已由公所提出規畫向中央爭取經費重整。

市議員朱正軒指出，位在永康、新市交界的體一運動公園，由永康區公所代管，設有4座露天籃球場、4座網球場與1座壘球場，但設施普遍老舊，不符市民需求。壘球場地面碎石堆積、積水頻仍，網球場設施年久失修，籃球場缺乏遮蔭遮雨設計，造成使用人次偏低。

朱正軒建議，永康發展寸土寸金，難得有綠地及公共資源，體育局應主動介入整體規畫，提出完整活化計畫，例如改建人工草皮足球場、籃球場加裝太陽能屋頂、設置寵物活動空間，甚至與工務局合作打造特色遊戲場，提升空間利用效率與市民參與度。

對體育局長陳良乾表示，日前已會勘現地，請永康區公所提報計畫，並將向體育署爭取補助經費，獲經費後將儘速推動改造。

另外永康鹽行洲仔尾特色公園為打造「木馬」遊具，設施貧乏，招致負評。朱正軒批，市府斥資近500萬元規劃，但以最390萬最低價標出，預算大多花在整地與造型遊具上，導致缺乏遮蔭、休憩空間與停車設施，整體互動性與可玩性不足。

朱正軒強調，市府應正視地方需求，特色公園建設應回歸實用，並遮蔭、廁所、座椅、步道串聯與停車空間等更應優先考量，「為了打模失了實用」。

工務局長陳世仁表示，將優先處理洲仔尾公園遮蔭設施，相關工程已與區公所討論，並啟動發包程序，預計將透過開口契約方式施作。未來新設特色公園也將把遮蔭設施列為標準配置。

民政局長姜淋煌也指出，特色公園選址、設施設計與後續維護安全等問題，會與工務局、公所共同檢討，確保公園發揮最大效益，真正滿足居民使用需求。

台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區體一運動公園場地破損，幾乎乏人問津，被批形同蚊子館。記者吳淑玲／攝影

體育 議員 台南

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