最適合單車旅遊城市之一 台南推44條自行車道歡迎體驗

台南市政府交通局與體育局7日在安平觀夕平台舉辦「一騎i台南」自行車活動，吸引上千名車友共襄盛舉，現場氣氛熱絡。交通局政風室也藉此機會推動反貪防詐宣導，透過寓教於樂方式，強化民眾誠信意識，共同打造廉潔無詐的生活環境。

交通局長王銘德指出，台南作為歷史悠久的城市，擁有豐富的古蹟與巷弄文化，更曾被國際單車雜誌Momentum選為全球12大最適合單車旅遊的城市之一。呼應世界自行車日，市府推薦白天可騎乘「安平老街巡禮」、「府城古蹟探訪」、「博物館文化之旅」等主題路線，夜間則可選擇「夜市巡禮路線」，享受台南特色美食。

目前台南市公共自行車租賃系統YouBike 2.0已遍布全市37個行政區，設置逾600個站點，用戶累計超過800萬人次。全市規畫44條總長736公里的自行車道。交通局建議，民眾可將車輛停放在安平區安億停車場，再騎乘YouBike，沿安平路、古堡路、安北路探訪安平古堡、樹屋、四草大橋及觀夕平台；或由安億路轉光州路，遊覽林默娘公園、億載金城與原住民公園，體驗市長黃偉哲推薦的「安平老街巡禮」。

體育局長陳良乾表示，「一騎i台南」已邁入第3年，為教育部體育署「運動i台灣2.0」計畫之一，鼓勵全民養成自主運動習慣，並透過主題式單車活動，展現台南自然與文化之美。本次路線自觀夕平台出發，沿途經過四草大道與四草大眾廟，全程約8公里，適合親子參與。活動結束後，民眾也可順遊安平老街、四草綠色隧道等景點，體驗台南美食與人文風情。

體育局說，即日起至8月29日舉辦「你騎車我送禮」活動，騎乘山海圳自行車道並完成鹿耳門天后宮、飛虎將軍廟、烏山頭水庫風景區與南科迎曦湖等指定景點的任務，拍照上傳活動貼文並按讚、分享與標註好友者，即可參加抽獎，有機會獲得夏都城旅餐券與摺疊自行車等獎品。詳情請見活動粉專「運動i台灣2.0—台南市自行車道計畫」