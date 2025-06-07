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影／台南左鎮「區里才藝嘉年華」 傳統現代曲藝展演交流

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影

台南左鎮區公所今天在左鎮帝王宮廟埕舉辦「里社區活動中心才藝嘉年華—鼓弦共鳴・夏日樂章」活動。邀請在地左中社區發展協會千歲團二胡班、左鎮教會「祈恩雷鼓隊」及二寮里柑仔園北安宮八音團演出。

其中擁有豐富歷史底蘊的二寮里柑仔園「北安宮八音團」，八人分別操持八種樂器，演奏傳統合奏樂曲。78歲老團長李忠信精通嗩吶、二胡、笛子，8歲開始承襲祖父技藝、加入樂團至今，傳承三代。

老人家感慨社會變遷，雖然北安宮八音團在他之後還是會有人承續，但年輕人已越來越難以加入傳承，讓八音這項百年傳統面臨消失的困境。

區長余基吉表示，成立已21年的「祈恩雷鼓隊」，由左鎮教會熱愛音樂的弟兄姊妹2004年組成，從最初使用大型廚餘桶練習，到現今擁有30組雷鼓設備，實力日漸精進。該隊最初僅於教會聖誕晚會表演，隨著參與各界活動累積口碑，逐漸在地方嶄露頭角，成為社區活動中不可或缺的重點節目。

而左中社區的「千歲團二胡班」，則是由照顧關懷據點的長輩所組成。他們平時於北極殿參與健康促進課程與共餐活動，專業指導下學習二胡，不僅豐富生活，也透過音樂為區內活動增添溫暖與感動。

在地傑出藝文團體演出，展現社區豐沛的藝文能量與人文底蘊。

余基吉表示，透過此次才藝嘉年華活動，不僅展現社區藝文成果，更提供居民互動交流的平台，藉由鼓聲與弦音，共同譜出屬於左鎮的夏日樂章。

台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
台南左鎮「區里才藝嘉年華」傳統現代曲藝展演交流。記者周宗禎／攝影
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二寮里柑仔園「北安宮八音團」，八人分別操持八種樂器，演奏傳統合奏樂曲。78歲老團長李忠信精通嗩吶、二胡、笛子。記者周宗禎／攝影
二寮里柑仔園「北安宮八音團」，八人分別操持八種樂器，演奏傳統合奏樂曲。78歲老團長李忠信精通嗩吶、二胡、笛子。記者周宗禎／攝影

音樂 才藝 台南 北極殿

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