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嘉寶趴踢秀12隊勇壯族同台尬舞 25名逾90歲長輩活躍老化吸晴
連續14年舉辦的嘉義市年度盛事，活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」，上午在東區體育館熱鬧登場，市長黃敏惠出席揭幕，邀多位議員、里長與全市12支參賽隊伍、共500多名民眾同樂尬舞，熱力四射，展現「樂齡勇壯族」自信活力。
最高齡參賽是鳶尾花人文促進協會98歲阿嬤曹王淑英；現場「樂齡博覽會」有3大主題區：「科技類」成大AI健康運動聯盟帶來AI科技體驗與動眼動腦活動、樂齡數位學習體驗；「好康共享區」認識商品安全標章、防火知能、報稅技巧等；「銀采第三人生」橘世代生涯發展中心展示創意作品。今年結合社區營養推廣健康採購冷藏行動車，提供賽後參賽者每人1瓶無糖豆漿，補充蛋白質。
活動邀請具樂齡運動及時尚設計等專長評審組評審團，比賽結果：第1名育英築夢隊、第2名樂心動銀光躍動隊、第3名東川陽光隊、第4名北門社區發展協會隊，將代表嘉市參加8月30日由衛福部國民健康署在嘉義長庚大學舉辦的分區競賽。
台灣邁入超高齡社會。截至5月底嘉市65歲以上人口比例19.46%，市府超前部署打造全國首創「樂齡勇壯城」，今年12支隊伍報名，參賽老中青成員445人，65歲以上386人，較去年增加82人，90歲以上長者25人較去年增加5人，其中15人回鍋參加，是「活躍老化」典範人物。
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