聽新聞
0:00 / 0:00
疫情升溫9成重症未打疫苗 台南前進台積電職場打疫苗
隨著新冠疫情再度升溫，疾病管制署最新監測顯示，國內感染人數持續上升，預估疫情高峰將落在6月底至7月初。台南市統計至6月5日止，累計今年本土新冠併發重症病例達43例，其中8人不幸病逝，重症與死亡個案多為65歲以上長者或患有慢性病者，且逾9成未曾接種JN.1疫苗。
目前國內主流病毒株為NB.1.8.1，疫情升溫趨勢與馬來西亞、新加坡、澳洲等國相仿，鄰近的香港亦處於流行高峰，顯示病毒傳播力仍不容小覷。
為提升疫苗涵蓋率，台南市衛生局近期積極推動「職場接種服務」，結合企業與機關，在工作場所設置臨時疫苗站，降低民眾接種門檻，減少通勤與群聚風險，讓防疫更具彈性與效率。
市府已於6月5日率先於善化台積電AP8廠區設站，當日完成264人接種；同日亦在永康的國防部陸軍第八軍團提供集體施打，共有174位官兵參與。多位接種員工表示，能在公司接種，不僅節省時間，也感到更有安全感，也多了一層隱形防護罩。
衛生局表示，未來將陸續進駐台南監獄、陸軍航空基地勤務廠等單位，持續推動職場集中接種，落實「疫苗主動到位、服務深入基層」的策略。
衛生局長李翠鳳提醒，接種JN.1疫苗是當前最有效防重症與死亡的方式，尤其對高風險族群更為關鍵。她呼籲尚未接種的市民儘速完成疫苗接種，同時也鼓勵有意願配合的企業與機關主動聯繫衛生單位，安排接種事宜。
李翠鳳強調，盡管民眾生活已逐步回歸常態，仍應保持防疫基本習慣，包括勤洗手、佩戴口罩與保持室內通風，才能共同守護自身與家人健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言