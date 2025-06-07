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疫情升溫9成重症未打疫苗 台南前進台積電職場打疫苗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局積極推動「職場接種服務」，結合企業與機關，在工作場所設置臨時疫苗站，降低民眾接種門檻。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局積極推動「職場接種服務」，結合企業與機關，在工作場所設置臨時疫苗站，降低民眾接種門檻。圖／台南市衛生局提供

隨著新冠疫情再度升溫，疾病管制署最新監測顯示，國內感染人數持續上升，預估疫情高峰將落在6月底至7月初。台南市統計至6月5日止，累計今年本土新冠併發重症病例達43例，其中8人不幸病逝，重症與死亡個案多為65歲以上長者或患有慢性病者，且逾9成未曾接種JN.1疫苗

目前國內主流病毒株為NB.1.8.1，疫情升溫趨勢與馬來西亞、新加坡、澳洲等國相仿，鄰近的香港亦處於流行高峰，顯示病毒傳播力仍不容小覷。

為提升疫苗涵蓋率，台南市衛生局近期積極推動「職場接種服務」，結合企業與機關，在工作場所設置臨時疫苗站，降低民眾接種門檻，減少通勤與群聚風險，讓防疫更具彈性與效率。

市府已於6月5日率先於善化台積電AP8廠區設站，當日完成264人接種；同日亦在永康的國防部陸軍第八軍團提供集體施打，共有174位官兵參與。多位接種員工表示，能在公司接種，不僅節省時間，也感到更有安全感，也多了一層隱形防護罩。

衛生局表示，未來將陸續進駐台南監獄、陸軍航空基地勤務廠等單位，持續推動職場集中接種，落實「疫苗主動到位、服務深入基層」的策略。

衛生局長李翠鳳提醒，接種JN.1疫苗是當前最有效防重症與死亡的方式，尤其對高風險族群更為關鍵。她呼籲尚未接種的市民儘速完成疫苗接種，同時也鼓勵有意願配合的企業與機關主動聯繫衛生單位，安排接種事宜。

李翠鳳強調，盡管民眾生活已逐步回歸常態，仍應保持防疫基本習慣，包括勤洗手、佩戴口罩與保持室內通風，才能共同守護自身與家人健康。

台南市衛生局積極推動「職場接種服務」，結合企業與機關，在工作場所設置臨時疫苗站，降低民眾接種門檻。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局積極推動「職場接種服務」，結合企業與機關，在工作場所設置臨時疫苗站，降低民眾接種門檻。圖／台南市衛生局提供

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