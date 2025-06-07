百年古蹟活化 台南安平東興洋行化身濕版攝影結合劇場

具歷史意義的台南安平古蹟「東興洋行」完成修復工程，正式委由英華國際影像公司進駐營運。該公司主打百年古法「濕版攝影」技藝，並與橄欖葉劇團攜手推出環境劇場「阿嬤笑一個」，結合戲劇演出與影像體驗，為這座清代洋行建築注入文化新生命。

東興洋行建於清領時期，當年為德商來台設立五大洋行之一，主要經營糖與樟腦出口，同時代理輪船運輸。日治時期轉為官署使用，戰後則為製鹽總廠員工宿舍。1985年被列為市定古蹟，見證安平貿易興衰與城市變遷。

整建完成後，由專注於古典攝影工藝的英華攝影團隊進駐營運。館內除展示百年濕版攝影器材與經典作品，亦開放遊客預約參加攝影體驗，親自操作蛇腹相機，留下獨一無二的影像紀念。

配合開幕，英華攝影以「東興洋行×循霧」為策展主軸，自6月6日起至7月7日止，每周五至周一推出環境劇場「阿嬤笑一個」，由橄欖葉劇團演出。該劇以老照片為引，帶領觀眾穿梭時空，重返過往生活記憶。演出融合古蹟空間、濕版攝影與品茗交流，打造沈浸式文化饗宴。

台南市文化局長黃雅玲表示，東興洋行不僅是安平歷史的重要見證，此次與民間團隊合作，更展現古蹟空間活化的多元可能。未來盼持續媒合歷史與藝術資源，深化城市文化底蘊。