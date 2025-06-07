快訊

防止性侵犯再犯！公民提案增「化學或物理去勢」 破5000附議門檻

范瑋琪「歌手2025」遭淘汰後 IG洩心聲：人生不需每天閃閃發光

影／婦墜80米深崖撐10天...家屬喊「老天有眼」專家稱奇蹟：雨水救命

聽新聞
0:00 / 0:00

百年古蹟活化 台南安平東興洋行化身濕版攝影結合劇場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
百年古蹟東興洋行化身影像與劇場空間。圖／台南市文化局提供
百年古蹟東興洋行化身影像與劇場空間。圖／台南市文化局提供

具歷史意義的台南安平古蹟「東興洋行」完成修復工程，正式委由英華國際影像公司進駐營運。該公司主打百年古法「濕版攝影」技藝，並與橄欖葉劇團攜手推出環境劇場「阿嬤笑一個」，結合戲劇演出與影像體驗，為這座清代洋行建築注入文化新生命。

東興洋行建於清領時期，當年為德商來台設立五大洋行之一，主要經營糖與樟腦出口，同時代理輪船運輸。日治時期轉為官署使用，戰後則為製鹽總廠員工宿舍。1985年被列為市定古蹟，見證安平貿易興衰與城市變遷。

整建完成後，由專注於古典攝影工藝的英華攝影團隊進駐營運。館內除展示百年濕版攝影器材與經典作品，亦開放遊客預約參加攝影體驗，親自操作蛇腹相機，留下獨一無二的影像紀念。

配合開幕，英華攝影以「東興洋行×循霧」為策展主軸，自6月6日起至7月7日止，每周五至周一推出環境劇場「阿嬤笑一個」，由橄欖葉劇團演出。該劇以老照片為引，帶領觀眾穿梭時空，重返過往生活記憶。演出融合古蹟空間、濕版攝影與品茗交流，打造沈浸式文化饗宴。

台南市文化局長黃雅玲表示，東興洋行不僅是安平歷史的重要見證，此次與民間團隊合作，更展現古蹟空間活化的多元可能。未來盼持續媒合歷史與藝術資源，深化城市文化底蘊。

環境劇場演出場次及濕版攝影導覽活動均已開放購票，詳情可上「藝遊台南」或「東興洋行×循霧」臉書粉專查詢，購票請至 OPENTIX 搜尋橄欖葉劇團×東興洋行「阿嬤，笑一個」回憶濕版。

百年古蹟東興洋行化身影像與劇場空間。圖／台南市文化局提供
百年古蹟東興洋行化身影像與劇場空間。圖／台南市文化局提供
百年古蹟東興洋行化身影像與劇場空間。圖／台南市文化局提供
百年古蹟東興洋行化身影像與劇場空間。圖／台南市文化局提供

台南 古蹟

延伸閱讀

中職／裁判也E起來！林澤彬躺著也出局 腦內劇場找妨礙可能性

萌翻全宇宙！i-dle 雨琦化身「琦趣大使」 攜手Jellycat推聯名新歌《Happy Space》甜到心融化

安平外海男浮屍漂流…海巡撈起身分不明 籲民眾指認

台南安平、澎湖馬公海上航線可望重啟 市府：最快7月

相關新聞

疫情升溫9成重症未打疫苗 台南前進台積電職場打疫苗

隨著新冠疫情再度升溫，疾病管制署最新監測顯示，國內感染人數持續上升，預估疫情高峰將落在6月底至7月初。台南市統計至6月5...

百年古蹟活化 台南安平東興洋行化身濕版攝影結合劇場

具歷史意義的台南安平古蹟「東興洋行」完成修復工程，正式委由英華國際影像公司進駐營運。該公司主打百年古法「濕版攝影」技藝，...

嘉義市府地下停車場7月機車收費管理原因曝 這些人免費

嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費，引發騎機車上班員工及洽...

嘉義旅遊新景點「海賊庄」休閒農場取得許可證了 開幕時間曝

數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊...

東石漁民捕獲野生巨大鮸魚比幼兒還大 漁民如中樂透樂不可支

嘉義縣沿海東石鄉有漁民昨天出海，在東石外海幸運捕捉1尾巨無霸野生巨大鮸魚，重29公斤、長約近百公分，比幼兒還大，是近年捕...

台南永康瓦斯外洩花14小時抓漏 管線資料過舊挨批

台南市永康區中正北路前晚瓦斯外洩，濃度一度達爆炸範圍，情況危急，消防局緊急派員處理，直到昨天上午9時30分才找到洩漏點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。