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嘉義市府地下停車場7月機車收費管理原因曝 這些人免費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影
嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影

嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費，引發騎機車上班員工及洽公民眾質疑怨言；交通處說，員工民眾反映機車車位遭占用、一位難求、秩序不佳，為改善停車秩序，落實使用付費，7月1日起機車收費管理（進入15分鐘免費離場），採總量管制，單次收費20元。

市府南棟大樓毗鄰陽明醫院、東市場商圈，陽明醫院新建大樓完工還未啟用，市府員工、洽公民眾、病患及家屬，以及到市場採買民眾多，機車格常停滿，甚至塞到汽車格周圍，影響汽車進出，民眾形容騎機車進地下室，好像「闖關」、「比考駕照難」。

交通處說，市府南棟地下停車場有261席汽車、500席機車停車格位，停車需求高，汽車已實施收費管理，有效維持周轉性，但市府員工及民眾常反映機車車位遭占用、一位難求、停車秩序不佳，為改善停車秩序，維護汽、機車停車及行進安全，落實使用者付費精神。

6月1日起採車牌辨識方式、實施「機車」進出閘門試運轉，7月1日起機車實施收費管理（進入15分鐘免費離場），並採取總量管制，單次收費20元，隔日另計，期望透過收費管理方式，讓有限公共停車資源，可以不斷周轉使用，提升停車格位使用效率。

洽公民眾可由洽公單位提供洽公停車券，免費停車。另地下停車場機車停車位滿位後，閘門將不開放機車進入，請民眾就近至吳鳳北路、中山路及忠孝路周邊機慢車停車位停放，共同維護路外停車場與路邊停車位的停車秩序，提升行車與停車的安全性。

嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影
嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影
嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影
嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影
嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影
嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費。記者魯永明／攝影

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