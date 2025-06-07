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嘉義旅遊新景點「海賊庄」休閒農場取得許可證了 開幕時間曝
數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊庄」、「歐樂沃築夢城堡」，海賊庄投資創辦人謝東哲臉書公告，海賊庄終於領到許可證了，最快月底試營運，7月暑假開幕。
謝東哲說，海賊庄休閒農場領到許可證了，因為農場是特許行業，要許可證才能辦營登，營業開發票，委託會計師辦理中，最快月底試營運，然後7月暑假開幕。開幕大部分已就緒，但食農體驗烘焙部門還缺2、3名烘焙人員，稍有經驗肯學習技能可來加入經營團隊，共創未來。有興趣的民眾可上「104」徵才網站留資料，安排面談。
位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦，這裡不僅是歷史紀念碑，也是文化創意園區，海賊庄將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，成為台灣文史重要地標，見證海賊轉型海商過程，謝東哲透過藝術創作將歷史傳承給更多人。
園區「七海揚帆食農體驗館」，由謝東哲製作全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，以此製作道地義大利柴燒pizza和窯烤麵包，用大航海時代由歐洲人引進的作物，製作出饒富美味與歷史淵源的各式點心和麵包。
入夜後的海賊庄」充滿夢幻，讓人驚豔。「104」徵才網站簡介：海賊庄休閒農場由海賊子孫在原來海賊庄建立農場，串連在地歷史、農產與馬賽克工藝，透過提供屬於在地農村文化及自然體驗，讓更多人認識到這塊土地歷史、支持嘉義農作農產，了解保存傳統工藝的重要性。
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