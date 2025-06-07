快訊

救了全家！黃金獵犬半夜發現大火 機警叫醒所有人「無人傷亡」被讚爆

周末手機特價優惠！小米14 Ultra砍9千元 三星、蘋果手機最高降萬元

獨／竹聯幫學霸「京葵」羈押照首曝光 昔日霸氣全消了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義旅遊新景點「海賊庄」休閒農場取得許可證了 開幕時間曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
海賊庄休閒農場由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦。圖／謝東哲提供
海賊庄休閒農場由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦。圖／謝東哲提供

數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊庄」、「歐樂沃築夢城堡」，海賊庄投資創辦人謝東哲臉書公告，海賊庄終於領到許可證了，最快月底試營運，7月暑假開幕。

謝東哲說，海賊庄休閒農場領到許可證了，因為農場是特許行業，要許可證才能辦營登，營業開發票，委託會計師辦理中，最快月底試營運，然後7月暑假開幕。開幕大部分已就緒，但食農體驗烘焙部門還缺2、3名烘焙人員，稍有經驗肯學習技能可來加入經營團隊，共創未來。有興趣的民眾可上「104」徵才網站留資料，安排面談。

位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦，這裡不僅是歷史紀念碑，也是文化創意園區，海賊庄將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，成為台灣文史重要地標，見證海賊轉型海商過程，謝東哲透過藝術創作將歷史傳承給更多人。

園區「七海揚帆食農體驗館」，由謝東哲製作全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，以此製作道地義大利柴燒pizza和窯烤麵包，用大航海時代由歐洲人引進的作物，製作出饒富美味與歷史淵源的各式點心和麵包。

入夜後的海賊庄」充滿夢幻，讓人驚豔。「104」徵才網站簡介：海賊庄休閒農場由海賊子孫在原來海賊庄建立農場，串連在地歷史、農產與馬賽克工藝，透過提供屬於在地農村文化及自然體驗，讓更多人認識到這塊土地歷史、支持嘉義農作農產，了解保存傳統工藝的重要性。

入夜後的海賊庄點燈，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／謝東哲提供
入夜後的海賊庄點燈，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／謝東哲提供
入夜後的海賊庄點燈，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／謝東哲提供
入夜後的海賊庄點燈，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／謝東哲提供
入夜後的海賊庄點燈，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／謝東哲提供
入夜後的海賊庄點燈，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／謝東哲提供
嘉義旅遊新景點「海賊庄」休閒農場取得許可證了。圖／取自謝東哲臉書
嘉義旅遊新景點「海賊庄」休閒農場取得許可證了。圖／取自謝東哲臉書

嘉義

延伸閱讀

影／65工藝節今開跑 為倒伏的70年老鳳凰木做一事超暖

又有高齡肇事！嘉義70歲女駕駛衝進蔬果行 自己嚇壞：不知為何

嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

嘉義拖板車司機為閃避休旅車急煞 差1公分被鋼骨爆頭 驚險畫面曝

相關新聞

嘉義市府地下停車場7月機車收費管理原因曝 這些人免費

嘉義市府南棟地下停車場，規畫261席汽車、500席機車格，停車需求高，最近公告下月起機車也要收費，引發騎機車上班員工及洽...

嘉義旅遊新景點「海賊庄」休閒農場取得許可證了 開幕時間曝

數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊...

東石漁民捕獲野生巨大鮸魚比幼兒還大 漁民如中樂透樂不可支

嘉義縣沿海東石鄉有漁民昨天出海，在東石外海幸運捕捉1尾巨無霸野生巨大鮸魚，重29公斤、長約近百公分，比幼兒還大，是近年捕...

台南永康瓦斯外洩花14小時抓漏 管線資料過舊挨批

台南市永康區中正北路前晚瓦斯外洩，濃度一度達爆炸範圍，情況危急，消防局緊急派員處理，直到昨天上午9時30分才找到洩漏點，...

22年回憶落幕…台南國賓影城二館租約將到期 6月30日結束營業

台南市最早連鎖影城之一的國賓影城，一館因租約到期，去年12月31日結束營業；二館也因租約到期，預定6月30日結束營業。國...

台塑18年放流魚苗有成！雲彰海域釣到百公分超大「竹午魚」

氣候變遷造成海洋資源衰退，漁業受衝擊，台塑企業守護海洋18年，放流魚苗高達850萬尾，經調查雲林海域魚源確有明顯增加，漁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。