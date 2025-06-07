東石漁民捕獲野生巨大鮸魚比幼兒還大 漁民如中樂透樂不可支

嘉義縣沿海東石鄉有漁民昨天出海，在東石外海幸運捕捉1尾巨無霸野生巨大鮸魚，重29公斤、長約近百公分，比幼兒還大，是近年捕到的最大尾巨大鮸魚，在東石漁市場拍賣，馬上被採購海產民眾以每公斤800元，總價逾2萬元買下，讓漁民如中樂透般開心。

「漁人阿忠帶來喜氣哦！希望滿載而歸」，東石漁市場承銷商張金國臉書貼出這尾野生巨大鮸魚影片吸睛，張金國說，這尾29公斤重的野生巨大鮸魚，是由朱姓漁民昨天駕船出海，在東石外海用網捕捉，重29公斤，每公斤800元，賣2萬3200元。

張金國說，請漁人阿忠沾水，用雙手抱起這尾巨大鮸魚，希望漁人阿忠帶來喜氣，祝福漁人們出海作業滿載而歸，這尾鮸魚不算最大尾，鮸魚肉質佳價格好，受消費者歡迎，這段期間捕撈季，漁人通常用魚網或手釣。

「一鯧、二午、三鮸魚！」游姓海鮮餐廳業者說，鮸魚口感不只肉質纖細，魚鰾還可以做成中藥，屬高經濟魚種，民間有「有錢吃鮸，無錢免吃」說法，肉質介於海鱸魚及石斑魚之間，烹煮方法大多煮鮮魚湯加薑絲，不必過度烹飪。