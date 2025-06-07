台南永康瓦斯外洩花14小時抓漏 管線資料過舊挨批

台南市永康區中正北路前晚瓦斯外洩，濃度一度達爆炸範圍，情況危急，消防局緊急派員處理，直到昨天上午9時30分才找到洩漏點，歷時近14小時，議員朱正軒說市民難接受，管線老舊圖資不準確，市府應盡速更新改善。

消防局長李明峯說，前晚約7時獲報，永康區中正北路疑瓦斯外洩，立即派員到場，用無人偵測設備探測氣體，同步通報瓦斯公司與經發局等到場，因洩漏點難查明，搶修到昨天上午9時30分才確認位置，由瓦斯公司止漏，天然氣濃度偏高進入爆炸範圍，為安全起見，等濃度降至安全標準才開挖修復。

議員朱正軒表示，瓦斯洩漏14小時才找到洩漏點，拖延過久，永康鹽行開發早，許多地下管線早期埋設，部分圖資遺失，甚至過去淹水無法取得圖資，應變困難。

朱正軒呼籲市府盡速建立完整管線圖資，工務局與消防局配合才能及時掌握災情，提供正確資訊。他質疑圖資是否完整，要求市府盡速重建更新，尤其埋設已久的管線位置，應補齊資料，施工期間封路，交通局應調整路口號誌。他批評道路封閉期間號誌未即時更新。

工務局長陳世仁說，市府已有管線圖資建置，因過去大台南區部分紙本資料較不完整，目前國土署逐年編列預算協助更新，市府持續校正圖資，力求管理更完善。

陳世仁說，因自然裂損造成外洩，位置難立即判別，加上管線長故花較多時間；施工挖斷能迅速判明區域，瓦斯管線比電信電力管線更危險，處理須格外謹慎。

經發局表示，瓦斯公司未即時找到瓦斯洩漏點，導致可燃性氣體濃度愈來愈高，造成公共安全疑慮，將依天然氣事業法究責，督促業者落實管線檢測及維護。