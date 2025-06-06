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台南國賓影城二館租約將到期 6/30結束營業

中央社／ 台南6日電

台南市最早連鎖影城之一的國賓影城，一館因租約到期，去年12月31日結束營業；二館也因租約到期，預定6月30日結束營業。國賓影城今天晚間透過臉書（Facebook）發布訊息。

國賓影城在臉書公告，台南國賓影城二館因租約到期，將服務至6月30日，感謝台南鄉親22年來支持和肯定，期待未來再相見。

台南國賓影城人員也向中央社記者證實，二館預定6月30日結束營業，影迷可持身分證至1樓辦理退費或退會。

台南國賓影城將結束營業消息曝光後，網友留言指出，「時代的回憶」、「該來的還是來了」、「可惜了，學生時代都去那看電影」、「承載青春的記憶，真的要走入歷史了」。

台南1名中年人回憶說，台南國賓影城剛開幕時，大批影迷湧進，他曾與女友到場看電影「雙瞳」，感覺真的很好。

台南國賓影城位於東區中華東路，一館2002年開幕，二館2003年開幕。

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