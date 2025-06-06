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台塑18年放流魚苗有成！雲彰海域釣到百公分超大「竹午魚」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影

氣候變遷造成海洋資源衰退，漁業受衝擊，台塑企業守護海洋18年，放流魚苗高達850萬尾，經調查雲林海域魚源確有明顯增加，漁民說捕獲量約比以往多約兩成，釣客也常釣到上百公分可能放流的「竹午魚」，漁會呼籲放流和放生不同，一定要選擇適合魚種才可復育，否則任意放生反會危害海資源。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，響應政府提升漁業資源再生力，確保漁業資源永續，台塑企業與雲林區漁會在麥寮工業區附近海域，投入魚苗增殖放流保育工作，已邁入第18年，放流苗數高達849.81萬尾，均為四絲馬鮁（竹午魚）、紅杉、黑鯛等高經濟魚種，以增加海洋魚源。

回顧18年前首度搭竹筏出海放流的蔡建樑，從調查數據報告得知雲林海域的魚量有顯著增加，展現成果，他說，每年放流，看到小魚兒游向大海，心情特別愉悅，好像看到海洋生命重生，今天共放流四絲馬鮁、紅杉、黑鯛等共584748尾高經濟魚類，期待每隻魚苗都能長大體壯，持續繁衍。

雲林區漁會總幹事林傳育也表示，全球暖化，20年來漁獲減少，與台塑企業4大公司合作啟動魚苗放流，近幾年已見成果，近年漁民回報捕撈量略增，就以捕獲量較多的竹午魚，體型小的1隻也賣3、400元，大一點的賣到上千元，對漁民而言收入可觀。蔡姓漁民也說，近年捕獲量增加1至2成，放流確有幫助。

高雄科大水產養殖系特聘教授黃榮富指出，他們不僅協助放流，也對雲彰沿海進行撈捕作業相關調查，不僅漁獲量有逐年增加趨勢，在新虎尾溪出海口淺海區都能捕獲各種以往少見的高經濟午仔魚等，尤其有釣客在彰化海域釣到百餘公分的竹午魚，這可能與長年魚苗放流的魚苗有關，顯現出復育成果。

今天由蔡建樑及區漁會理事長蔡文川、總幹事林傳育帶領漁會理監事冒雨一起把魚苗放入萡子寮漁港，林傳育也呼籲，放流和放生差很大，放生也要慎選魚種，近年許多社團到海邊放生各種魚類，未經事前篩選是否適合雲林海域的魚就任意放生，說是要響應海洋復育行善，結果選錯了魚種，反而危害現有海洋生態，提醒放生前可洽詢漁會或相關單位，要選對品種。

台塑企業18年來實施魚苗放流復育海洋資源有成，今天再放流58萬餘尾小魚苗，復育海洋生態，贏得漁民肯定。記者蔡維斌／攝影
台塑企業18年來實施魚苗放流復育海洋資源有成，今天再放流58萬餘尾小魚苗，復育海洋生態，贏得漁民肯定。記者蔡維斌／攝影
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影
台塑企業18年來實施魚苗放流復育海洋資源有成，今天再放流58萬餘尾小魚苗，復育海洋生態，贏得漁民肯定。記者蔡維斌／攝影
台塑企業18年來實施魚苗放流復育海洋資源有成，今天再放流58萬餘尾小魚苗，復育海洋生態，贏得漁民肯定。記者蔡維斌／攝影
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影
台塑企業實施魚苗放流將58萬餘尾小魚苗放入萡子寮港游向大海，復育海洋生態。記者蔡維斌／攝影

雲林 漁民 放生

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