水利節表揚績優人員 余範英獲頒「終身成就獎」

今天是水利節，經濟部水利署今表揚傑出貢獻人員及團體，行政院長卓榮泰肯定水利人員的計畫，不僅為台灣找新的水源，同時也阻止惡水侵擾我們的家園。他表示，因應美國關稅政策調整，期待國際大廠和台廠回到台灣、根留台灣，加速投資台灣，水是重要民生戰略物資，期待水利署等單位完成這些重要工作。

卓榮泰今頒發「終身成就獎」給余紀忠文教基金會董事長余範英，表彰她長期關注台灣水資源永續發展，和利用媒體推動水利改善的貢獻。

余範英受獎時，她的兒子也一同上台為她獻花。她說，能獲得這個獎不敢當，也感覺不自然，因為她做了很多事也不見得是為了得獎。但是，當她知道這是一段很珍貴的過去，她覺得，她可以跟大家說說「我們曾經跟水的結緣」、在中國時報的這一段的過往跟故事，她也就釋然了。

她舉起一本書，表示這是中國時報1990年的一個起步，並說當年因為經濟發展，河川受到汙染。她的同事、環保記者呂理德跟林聖芬去了萊茵河回來以後，實在看不下淡水河的骯髒，「我們就覺得是不是可以做一點事」。她舉出一路上和多位老師，開過很多的研討會，這是催生一些規畫、對環境認識、對河川整治很重要的一件事，一點一滴大家結合。

余範英也在影片中肯定「很多水朋友」在下大雨時，一般人就跑去避雨，但是他們反而是跑出去；乾旱的時候，他們也去找水，那種本能的動作，是一個公共的心，變成一個習慣，沒有爭功諉過。

今還另有農業部農田水利署嘉南管理處長王志誠、台灣自來水股份有限公司副總經理吳振榮、經濟部水利署前總工程司連上堯、台北市政府技監陳世浩、國立成功大學水利及海洋工程學系院長詹錢登獲得大禹獎，以及另有多位產官學界人士獲得水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎等。