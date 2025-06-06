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台南可望有第3座跨鹽水溪大橋 市府：已完成規畫
台南市議員朱正軒今日於市議會關心跨鹽水溪大橋興建進度，呼籲市府加速推動第3座跨鹽水溪大橋新建，因永康與安南兩區僅靠溪頂寮大橋與永安橋串聯，早已不敷交通需求，隨北外環道開通車流劇增，壅塞日益嚴重。
市府說明，永康區正南六街銜接安南區怡安路跨鹽水溪大橋，已於今年3月完成道路規畫，目前正在辦理都市計畫變更作業，預計2026年底完成相關程序，並向中央爭取經費辦理道路開闢。
市長黃偉哲表示，鹽水溪大橋建設需要中央協助配合，且議員所要求的大橋為雙層式立體，銜接北外環，且連接平面道路，其複雜度跟工程經費需要再增加，鑒於本建設助益地方發展頗大。
黃偉哲強調，近幾年來永康區陸續有很多重大的建設，包括砲校遷移、溜冰場域及公園的闢建、滯洪設施及鹽行重劃區等，對於擁有23萬人口的永康區的都市發展，相當重要，深信未來永康發展更繁盛。
朱正軒建議市府同步研議正南三路平面銜接怡安路、高架銜接北外環，串聯永康區與安南區，系統性改善當地交通網絡。
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