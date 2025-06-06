快訊

金馬導演遭爆伸鹹豬手！受害者曝遭性騷過程 「3次身體界線被侵犯」

現場傳爆炸聲！宜蘭烤漆廠大火濃煙密布 消防人車趕往灌救

川馬決裂後有哪些報復手段？ 紐時盤點各有4招能「互相傷害」

南投意麵觀光嘉年華 2,000碗意麵免費品嚐

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自樂旅南投粉絲專頁
照片取自樂旅南投粉絲專頁

「2025南投意麵觀光嘉年華」即將於6月7日（六）上午10時至下午2時，在南投縣農工商會展中心戶外廣場盛大登場。本屆活動主題「初夏食光・意遊南投」以美食文化為主軸，並結合產學合作、環境永續與在地產業行銷，規模升級、內容豐富，是今年夏季不可錯過的重要活動。

觀光處表示，南投意麵一直是南投代表的特色美食之一，為推廣在地美食及觀光，南投縣政府與南投市公所將於6月7日在南投縣會展中心舉辦「2025南投意麵觀光嘉年華」，以「初夏食光・意遊南投」為主題，結合美食文化與觀光體驗，現場免費提供2,000碗南投意麵供民眾品嚐，打造全台最大的意麵品嚐盛宴。

南投縣府觀光處指出，美食是旅遊很重要的一項元素，感謝市公所連續三年與縣府合作來辦理相關的推廣活動。今年意麵嘉年華也有幾個特色，由南開科技大學餐飲管理系推出「經典意麵」與「涼麵風意麵」，呼應初夏時節的清爽感受。另外亦邀請南投市知名在地業者擔綱，本著傳統古早味製作工法烹調製作，讓民眾能一次品嚐到多種風味的南投意麵。

聚傳媒

美食 涼麵 南投縣農

延伸閱讀

「關島登機小屋」快閃華山！ 沉浸式登機體驗 秒飛度假島嶼天堂

縣議員質疑財劃法不利南投 許淑華：財源增加有利建設

議員轟立委亂刪南投補助被砍 許淑華：中央應依法撥款

Audi 馭夏而行！全台展示中心夏日嘉年華本週末盛大登場

相關新聞

台塑18年放流魚苗有成！雲彰海域釣到百公分超大「竹午魚」

氣候變遷造成海洋資源衰退，漁業受衝擊，台塑企業守護海洋18年，放流魚苗高達850萬尾，經調查雲林海域魚源確有明顯增加，漁...

水利節表揚績優人員 余範英獲頒「終身成就獎」

今天是水利節，經濟部水利署今表揚傑出貢獻人員及團體，行政院長卓榮泰肯定水利人員的計畫，不僅為台灣找新的水源，同時也阻止惡...

南投意麵觀光嘉年華 2,000碗意麵免費品嚐

「2025南投意麵觀光嘉年華」即將於6月7日（六）上午10時至下午2時，在南投縣農工商會展中心戶外廣場盛大登場。本屆活動主題「初夏食光・意遊南投」以美食文化為主軸，並結合產學合作、環境永續與在地產業行

台南可望有第3座跨鹽水溪大橋 市府：已完成規畫

台南市議員朱正軒今日於市議會關心跨鹽水溪大橋興建進度，呼籲市府加速推動第3座跨鹽水溪大橋新建，因永康與安南兩區僅靠溪頂寮...

打造機器人製造聚落 黃偉哲：台南準備好了將釋104公頃土地

行政院於5月15日拍板「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營，市長黃偉哲強調台南準備好了...

華山台南新市天使站17年感恩茶會 邀長輩DIY嘗毛豆料理

華山基金會台南新市天使站自成立17年持續提供免費到宅服務失依、失能、失智老人，為感謝各界長期支持，今天在新市新店角清保宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。