南投意麵觀光嘉年華 2,000碗意麵免費品嚐

「2025南投意麵觀光嘉年華」即將於6月7日（六）上午10時至下午2時，在南投縣農工商會展中心戶外廣場盛大登場。本屆活動主題「初夏食光・意遊南投」以美食文化為主軸，並結合產學合作、環境永續與在地產業行銷，規模升級、內容豐富，是今年夏季不可錯過的重要活動。

觀光處表示，南投意麵一直是南投代表的特色美食之一，為推廣在地美食及觀光，南投縣政府與南投市公所將於6月7日在南投縣會展中心舉辦「2025南投意麵觀光嘉年華」，以「初夏食光・意遊南投」為主題，結合美食文化與觀光體驗，現場免費提供2,000碗南投意麵供民眾品嚐，打造全台最大的意麵品嚐盛宴。

南投縣府觀光處指出，美食是旅遊很重要的一項元素，感謝市公所連續三年與縣府合作來辦理相關的推廣活動。今年意麵嘉年華也有幾個特色，由南開科技大學餐飲管理系推出「經典意麵」與「涼麵風意麵」，呼應初夏時節的清爽感受。另外亦邀請南投市知名在地業者擔綱，本著傳統古早味製作工法烹調製作，讓民眾能一次品嚐到多種風味的南投意麵。

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