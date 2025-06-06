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打造機器人製造聚落 黃偉哲：台南準備好了將釋104公頃土地

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（前排左四）表示，加速打造機器人製造聚落，台南準備好了，將釋104公頃土地供廠商進駐。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（前排左四）表示，加速打造機器人製造聚落，台南準備好了，將釋104公頃土地供廠商進駐。記者吳淑玲／攝影

行政院於5月15日拍板「AI新科技─智慧機器人計畫」，宣布「智慧機器人產業聚落」落腳台南柳營，市長黃偉哲強調台南準備好了！已盤整柳科、麻豆及七股工業區，短期內就可提供約104公頃土地供廠商進駐，準備好迎接機器人研發製造的新世紀。

黃偉哲今天下午在永華市政中心出席記者會，與工研院南分院執行長曹芳海等說明最新規畫。黃偉哲表示，中央跟台南市政府已經磋商而且計畫很久了，只等行政院公布，智慧機器人的產業包含許多專精、尖端的科技，更需要做產業間的橫向整合，既然「智慧機器人產業聚落」落腳台南，台南會全力配合、加速打造產業聚落。

黃偉哲說，台南打造智慧機器人產業聚落的工作會盡早開始，智慧機器人的發展趨勢無法逃避，台灣在世界各國的競爭中，一定要盡早找到關鍵定位，目前盤點研發基地、製造基地所需的空間，包括柳科一期有1.1公頃土地，報編中的柳科三期將可提供52.62公頃土地，另外在麻豆工業區、七股科工區、工研院六甲園區都有土地可供利用。

經發局長張婷媛說明，目前台南可供智慧機器人產業廠商進駐土地，包括柳營科技工業區研發用地、七股科技工業區及麻豆工業區，其中麻豆工業區及七股科技工業區已陸續辦理土地招商，柳營科技工業區研發用地將於今年度辦理土地出租作業，預計下半年即可提供申請租用。

南市府也同步辦理柳營科技工業區第三期報編作業，完成後預期可提供52.62公頃產業用地，將引進機器人製造組裝相關產業，估5年內可創造產值達405億元及超過5000人的就業機會，短期內台南市可提供機器人產業使用土地達約104公頃。

經發局說，台南將成為台灣機器人產業鏈南進的重要據點，市府已在柳營科技工業區與工研院六甲院區，建構機器人製造研發與試驗場域，並在沙崙智慧綠能科學城引進機器人人才培育與示範場域，透過研發鏈結、產業群聚與場域實證，打造大南方智慧機器人產業聚落。

經發局說明，柳科鄰近國3與台1線，快速串接南部高科技S廊帶，與周邊溪北產業聚落，具有金屬與機械設備製造業優勢；以柳科為中心引進機器人產業，擴大既有產業優勢並擴散至周邊產業聚落，同時與南科、工研院六甲院區、沙崙綠能科學城等形成完整機器人產業鏈，後續將持續透過短、中、長期策略，實現台南智慧機器人產業發展藍圖。

經發局說，近期將籌組「機器人產業大聯盟」，透過辦理產業研討會，整合產官學研資源，促進技術交流與合作，另將透過舉辦招商說明會，宣傳目前可立即使用之土地資源，並同步介紹中短期內可供應之土地選項，協助廠商依據實際需求進行選址。

另台南七股科技工業區也啟動第5次土地招標，釋出多筆產業用地，鎖定智慧製造、綠能、生醫與AI應用等領域；七股地處西濱與國道8號交會處，交通便利、基礎建設完善，具備與沙崙、柳營科技聚落相互串聯的優勢。有意申購者可自即日起至6月30日，可至官網或至七股科技工業區專網 下載公告及相關文件。

柳科第三期正辦理報編，完成後將引進機器人製造組裝相關產業。圖／台南市經發局提供
柳科第三期正辦理報編，完成後將引進機器人製造組裝相關產業。圖／台南市經發局提供

黃偉哲 科學 台南

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