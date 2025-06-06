華山台南新市天使站17年感恩茶會 邀長輩DIY嘗毛豆料理

華山基金會台南新市天使站自成立17年持續提供免費到宅服務失依、失能、失智老人，為感謝各界長期支持，今天在新市新店角清保宮活動中心舉辦「17週年感恩茶會」與「活力GO鮮蔬捲」DIY料理活動。

基金會請來蕃茄幼兒園小朋友表演東京音頭太鼓、中信科大休閒運動管理系師生活力動健身操帶領長輩們放鬆緊繃身體、喚醒沉睡關節。利用小道具讓長輩挑戰吹氣時的力量調節，不只鍛鍊嘴部與咀嚼肌，還能促進腦部血液循環。

「活力GO鮮蔬捲」DIY料理運用新市在地農產品毛豆等蔬食，依照個人喜好添加不同內餡，再包裹定型，大人小孩合力創造最具特色的鮮蔬捲，要讓世代溫暖交流，也跟新市在地農藝文化連結。

華山耶商請時聽芳香按摩工作室提供精油放鬆服務，陳亮宏地政士提供防詐騙及簡易法律資訊，避免掉入土地不法手段交易陷阱。