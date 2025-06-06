台南東區小巨蛋難孵...議員爭取設在「永康」 黃偉哲這樣回應

台南市議員朱正軒今於市政總質詢中指出，捷運綠線將串聯原市區與人口密集的永康區，沿線經過平實營區及大片農業區，應及早盤點土地利用，他建議同步規畫都市森林公園、小巨蛋、體育館等設施，補足台南長期缺乏大型體育與展演空間的問題。

市長黃偉哲強調，近幾年來永康區陸續有很多重大的建設，包括砲校遷移、溜冰場域及公園的闢建、滯洪設施及鹽行重劃區等，對於擁有23萬人口的永康區的都市發展，相當重要，深信未來永康發展更繁盛。

至於巨蛋，黃偉哲說要能對都市發展有意義，不能變空心蛋，不論是大巨蛋或小巨蛋，就是不能變蚊子蛋或空心蛋，適合孵蛋的地方都會努力徵求，但以台北大巨蛋要400億，一般小巨蛋也要破百億都是非常龐大的經費。

朱正軒表示，因東區基地已經「孵蛋」孵了很久，永康區這個區域如果作為孵蛋等重大建設的場域，是非常具有潛力的。主要是捷運藍線的延伸計畫已經從原本只到平實營區，往東延伸至高鐵橋下的區域。這條藍線經過的不只是既有的軍事基地，也涵蓋了大灣地區的農業用地。這些區域未來都有機會重劃，具備高度發展潛力。

能夠重劃代表這些土地面積大，有條件配合興建大型建設，例如展演館、體育場等，能趁著重劃規劃時，一併完成周邊所需的道路、公設等基礎設施建設，提升整體機能。

再者這塊區域的交通條件非常優越。它位於原市區、南科以及高鐵特定區的交界點，交通可及性佳。而且未來藍線延伸到這裡後，正好與綠線交會，成為捷運路網的樞紐，相信這樣的區位條件，絕對具有競爭優勢。

交通局長王銘德表示，捷運綠線東延除了能夠串連深綠線，對於尋覓捷運機廠所需的土地也有幫助，捷運站周邊土地開發會在計畫中處理。

針對中華路人行道工程，朱正軒指出，該路段為永康重要幹道、人流與公車密集，未來還有捷運藍線經過，屬於永康的指標工程。他建議市府應加強與在地里民的溝通，讓工程可以順利推進。工務局長表示，中山東路人行道6月9日和12日將召開地方說明會，中華路也會比照辦理，搜集當地居民意見。

有關年底即將遷移的砲校，朱正軒呼籲市府啟動周邊交通改善，包括打通二王郵局旁巷道、康橋大道南延與台20線拓寬，紓解東橋地區交通壅塞。地政局長陳淑美表示，預計明年會開工，會優先開通上述三條道路，部分現況已是公園綠地的部分也會先開放民眾使用。

朱正軒也提到東橋南向的瓶頸段，希望工務局考慮忠孝路截彎取直銜接康橋大道，中山南路316巷可以重劃新闢道路，中華一路打通銜接忠孝路；另大橋一、二、三街為學區通學要道，但車流壅塞導致通勤時間大增，建議將通學步道延伸社區，一方面讓學童能夠安全走路上學，一方面減少私人載具。也應參考嘉義與北市，研議將窄巷改成單行道的可行性。交通局長王銘德表示會再和地方凝聚共識。